Γιώτα Νέγκα: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

Ορόσημο

Με τη δύναμη του rickrolling! To Never Gonna Give You Up του Ρικ Άστλεϊ ξεπερνά τα 1 δισ. streams στο Spotify

Μπορεί το Never Gonna Give You Up του Ρικ Άστλεϊ να κυκλοφόρησε το 1987, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το διαχρονικό hit έχει σταματήσει να κάνει την ποπ, αφελή επανάσταση του. Το φαινόμενο του επιβεβαιώθηκε με ένα εντυπωσιακό ορόσημο: ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify