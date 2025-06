Με τη δύναμη του rickrolling! To Never Gonna Give You Up του Ρικ Άστλεϊ ξεπερνά τα 1 δισ. streams στο Spotify

Η επιτυχία του Ρικ Άστλεϊ, Never Gonna Give You Up, κάνει ρεκόρ. Το pop anthem αποδεικνύει όχι μόνο τη διαχρονική δύναμη της ποπ μουσικής των ’80s, αλλά και την απροσδόκητη επίδραση του διαδικτυακού φαινομένου του «Rickrolling» στην αναβίωση μιας καριέρας με Δούρειο Ίππο του Βρετανού το τραγούδι του που είναι κομμάτι της παγκόσμιας pop culture.

Το διαχρονικό χιτ του Άστλεϊ, Never Gonna Give You Up, συνεχίζει να αψηφά τον χρόνο και τις μουσικές τάσεις, κατακτώντας ένα νέο, εντυπωσιακό ρεκόρ στην ψηφιακή εποχή.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1987 έφτασε πρόσφατα το αστρονομικό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου αναπαραγωγών στην πλατφόρμα του Spotify με την ανθεκτικότητα της μελωδίας του να έχει περάσει από γενιά σε γενιά, συχνά μέσα από το διαδικτυακό φαινόμενο του rickrolling.

Mε τη δύναμη του rickrolling

Το rickrolling, είναι ένα διαδικτυακό αστείο που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ουσιαστικά είναι η παραπομπή στο κλιπ του Άστλεϊ για το Never Gonna Give You Up, με μια εντελώς λάθος ή παραπλανητική λεζάντα, για να προκαλέσει έκπληξη στον παραλήπτη. Είναι ουσιαστικά μια διαδικτυακή, καλοπροαίρετη φάρσα που έγινε γρήγορα viral ως κομμάτι της meme κουλτούρας.

Εδώ και χρόνια το rickrolling είναι ένα δημοφιλές αστείο, από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέχρι επιστημονικές δημοσιεύσεις και έχει γίνει ένα κοινός τρόπος εκδήλωσης χιούμορ και εκτίμησης της internet culture.

Αυτό το είδος διαδικτυακής σκανδαλιάς που είναι ευρέως αναγνωρίσιμη και συνήθως προκαλεί γέλιο καθιέρωσε τον Άστλεϊ αλλά και το κομμάτι του στην ψηφιακή κουλτούρα του σήμερα.

Το ψηφιακό αυτό gag αναζωπύρωσε τη φήμη του τραγουδιού και το σύστησε σε ένα εντελώς νέο κοινό, δεκαετίες μετά την αρχική του κυκλοφορία.

«Πόσο απίστευτο»

Bασιλιάς του streaming πια ο Άστλεϊ έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και αγαπητούς καλλιτέχνες της ποπ κουλτούρας και το meme με soundtrack το κομμάτι του, ένα φαινόμενο που υπερασπίζεται τη δύναμη της ποπ ανεμελιάς πέρα από γενιές και σύνορα.

Ο ίδιος ο Ρικ Άστλεϊ, παραμένοντας πιστός στο χαρακτηριστικό του χιούμορ και την αυτοσαρκαστική του διάθεση, γιόρτασε αυτό το ορόσημο με ανάρτηση του.

«Λοιπόν, ποιος θα πίστευε μετά από όλα αυτά τα χρόνια ότι το «Never Gonna Give You Up» έχει φτάσει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Είναι ένα δισεκατομμύριο streams. Πόσο απίστευτο», δήλωσε ο Άστλεϊ, 59 ετών, σε ένα βίντεο στο Instagram για το ρεκόρ. «Ευχαριστώ που το ακούτε και πολλή αγάπη, και θα σας δω όλους σύντομα».

View this post on Instagram A post shared by Rick Astley (@officialrickastley)

Το Never Gonna Give You Up ήταν μέρος του ντεμπούτου σόλο άλμπουμ του Άστλεϊ, Whenever You Need Somebody, που κυκλοφόρησε όταν ήταν στα 20s του.

Το τραγούδι έφτασε στο #1 σε πάνω από 20 διεθνή charts με την κυκλοφορία του και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές μετράει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Ο Άστλεϊ, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη viral δημοφιλία του τραγουδιού, σχολίασε τη «μανία» με το μιμίδιο το 2016 και διηγήθηκε στο PEOPLE την πρώτη φορά που τον έκανε rickrolling (ή rick-rolled) κάποιος.

«Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;»

«Ένας φίλος μου με έκανε Rick-Rolled δύο-τρεις φορές, και δεν καταλάβαινα πραγματικά τι έκανε. Απλώς νόμιζα ότι ήταν βλάκας», δήλωσε ο τραγουδιστής τότε.

«Συνέχιζα να σκέφτομαι, ‘Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος; Αυτό δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.’ Έτσι, τελικά μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου το εξήγησε».

«Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν το είχα καταλάβει πραγματικά. Μου πήρε μερικές εβδομάδες για να το συλλάβω» πρόσθεσε. «Δεν νομίζω ότι μπορείς πραγματικά να ενοχληθείς για μια φάρσα του διαδικτύου που μετέτρεψε το τραγούδι σου σε μια παγκόσμια στιγμή».

Ο Άστλεϊ είπε ότι συμβουλεύτηκε την κόρη του, η οποία ήταν έφηβη τότε, για το πώς να διαχειριστεί τη νέα τάση. «Μου έλεγε, ‘Μην αγχώνεσαι. Δεν έχει καμία σχέση με σένα’».

«Τη ρώτησα: ‘Πώς μπορεί να μην έχει καμία σχέση με μένα;’ Και αυτή μου απάντησε: ‘Απλώς άφησέ το ως έχει. Μην προσπαθήσεις να το αγκαλιάσεις και να κάνεις αστεία πράγματα με αυτό’», συνέχισε ο Άστλεϊ.

Λιγότερα από 1.000 τραγούδια έχουν φτάσει στο «κλαμπ» του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify. Ανάμεσα τους είναι τα Love Story της Τέιλορ Σουίφτ, Mr. Brightside των Killers, Uptown Girl του Μπίλι Τζόελ και September των Earth, Wind & Fire κα.