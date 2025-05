Ετοιμάστε στον σκύλο σας υγιεινά μπισκοτάκια και δροσιστικές λιχουδιές. Όταν τού τα προσφέρετε, δεν θα σταματά να κουνά την ουρίτσα του.

Μάλιστα, μπορείτε να τα δοκιμάσετε και εσείς, αφού θα γνωρίζετε τα υγιεινά υλικά που θα έχετε χρησιμοποιήσει.

Όσον αφορά τις περισσότερες λιχουδιές του εμπορίου, η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη, ενημερώνει ότι έχουν ένα σωρό συντηρητικά, σιτηρά, ζάχαρη. Και, γενικά, περιέχουν αμφιβόλου ποιότητος συστατικά.

Ένας υγιής σκύλος μπορεί να φάει έως και το 10%-15% του βάρους του σε φρούτα και λαχανικά

Γι’ αυτό, όπως λέει, φτιάξτε τέσσερις εύκολες συνταγές για τον σκύλο σας, αλλά και για όλη την οικογένεια. Και είναι σίγουρη ότι θα τις λατρέψετε και εσείς.

Εύκολα μπισκοτάκια – λιχουδιές

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

● 1 μέτρια μπανάνα

● 1 αυγό

● 30 γρ. βρώμη

● 20 γρ. φιστικοβούτυρο (με 100% φιστίκι χωρίς αλάτι, ζάχαρη και πρόσθετα)

● 1 κουτάλι σούπας ελαιόλαδο

● 1 κουταλάκι γλυκού κανέλα

● 1 κουταλάκι γλυκού σπόρους τσία

Τρόπος εκτέλεσης

Σε ένα μπολ, λιώνετε τη μπανάνα και στη συνέχεια προσθέτετε όλα τα υλικά και τα ανακατεύετε.

Σε ένα ταψί βάζετε λαδόκολλα και με το κουταλάκι –για να σχηματιστούν μπουκίτσες- παίρνετε το μείγμα και το τοποθετείτε στο σκεύος. Μπορείτε να δώσετε στα μπισκοτάκια σας οποιοδήποτε σχήμα θέλετε εσείς.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε και μύρτιλα, εάν αρέσουν στο σκυλάκι σας.

Τα μπισκοτάκια να ψήνετε στους 200° C για 20 λεπτά.

Πρέπει να έχετε στο νου σας ότι η θερμοκρασία που επιλέγουμε, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική θερμοκρασία του εσωτερικού του φούρνου. Γι΄αυτό, προσέξτε μην σας αρπάξουν, ή τα βγάλετε, ενώ δεν είναι έτοιμα ακόμα.

Η κυρία Κυπριανίδη επισημαίνει ότι, εάν το σκυλάκι σας έχει αλλεργία σε κάποια από τα συστατικά, δεν πρέπει να τα προσθέσετε στο μείγμα.

Παγωτό ξυλάκι

Τα υλικά που θα χρειαστείτε, είναι:

● Καρπούζι

● Καρότο

● Γιαούρτι κατσικίσιο

Ο τρόπος παρασκευής

Κόβετε μια φέτα καρπούζι, αφαιρείτε τη φλούδα και τα κουκούτσι, και βάζετε το φρούτο στο μπλέντερ. Προσθέτετε δύο κουταλιές της σούπας γιαούρτι κατσικίσιο, και τα χτυπάτε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Το επόμενο βήμα που κάνετε, είναι να βάλετε το μείγμα σε καλούπια και, αντί για ξυλάκι, να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι από καρότο.

Στην περίπτωση που δεν έχετε καλούπια για το παγωτό, μπορείτε να κόψετε το καρπούζι σε τριγωνάκι. Απλώνετε το γιαούρτι στο καρπούζι και βάζετε το καρότο στη βάση.

Απλές και νόστιμες παγωτο-λιχουδιές

Για να ετοιμάσετε τις γευστικότατες παγωτο-λιχουδιές για τον σκύλο σας, τα υλικά που θα χρειαστείτε, όπως λέει η κυρία Κυπριανίδη, είναι:

● 1 μπανάνα

● 1 μήλο

● 1 κουταλιά σούπας φιστικοβούτυρο (με 100% φιστίκι χωρίς αλάτι, ζάχαρη και πρόσθετα)

● Μισό κουταλάκι γλυκού κανέλα Κεϋλάνης

● 1 κουταλάκι γλυκού λάδι καρύδας

● Τσάι – χαμομήλι (όσο χρειαστεί)

Πώς θα φτιάξετε τις παγωτο-λιχουδιές

Βάζετε όλα τα υλικά στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν ένας χυλός και στην συνέχεια τον τοποθετείτε σε καλούπια ή μπολάκια.

Τις αφήνετε στην κατάψυξη για τουλάχιστον τρεις ώρες πριν καταναλωθούν.

Τούρτα γενεθλίων για τον σκύλο σας

Αν την ημέρα γενεθλίων του σκύλου σας θέλετε να του κάνετε μια ευχάριστη έκπληξη, η κυρία Κυπριανίδη προτείνει να τού φτιάξετε μια νοστιμότατη τούρτα.

Τα υλικά για την παρασκευή της είναι:

● 200 γρ. στήθος κοτόπουλου

● 1 μέτρια γλυκοπατάτα

● 1 μέτριο καρότο

● 1 αυγό

● 1 κουταλιά σούπας λάδι καρύδας, ή ελαιόλαδο

● 20 γρ. βρώμη

● 2 κουταλιές σούπας γιαούρτι κατσικίσιο

● 1 κουταλιά σούπας φιστικοβούτυρο (με 100% φιστίκι χωρίς αλάτι, ζάχαρη, πρόσθετα)

● Μισό κουταλάκι γλυκού κανέλα Κεϋλάνης

● Μπανάνα, μύρτιλα, φράουλες

Ο τρόπος εκτέλεσης

Βράζετε το κοτόπουλο, τη γλυκοπατάτα και το καρότο, και τα βάζετε στο μούλτι για να λιώσουν.

Προσθέτετε το αυγό, το λάδι καρύδας και τη βρώμη, και τα ανακατεύετε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Στη συνέχεια, βάζετε το μείγμα σε μικρό στρογγυλό ταψάκι και το ψήνετε στο φούρνο στους 200° C για 20-25 λεπτά. Πάντοτε ελέγχουμε εάν έχει γίνει.

Βάζετε το γιαούρτι, το φιστικοβούτυρο και την κανέλα Κεϋλάνης στο μπλέντερ. Αφού κρυώσει το μείγμα, απλώνετε την επικάλυψη.

Διακοσμούμε την τούρτα με κομματάκια από μπανάνα, μύρτιλα, ή και φράουλες.

Υγιεινά και θρεπτικά κεράσματα για τον σκύλο σας

Οι συνταγές αυτές, σύμφωνα με την κυρία Κυπριανίδη, έχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Όπως πρωτεΐνη, καλά λιπαρά, ασβέστιο, ποτάσιο, μαγνήσιο, φώσφορο, νάτριο, σίδηρο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Αλλά και βιταμίνες Α, D3, E, C, K1, K2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12.

Τέλος, η κυρία Κυπριανίδη τονίζει: «Να θυμάστε sk;πως ένας υγιής σκύλος μπορεί να φάει έως και το 10%-15% του βάρους του σε φρούτα και λαχανικά. Έτσι, ώστε να μην τού δημιουργήσουν πεπτικά προβλήματα».

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dogtraining.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από τοCentre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: «Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».