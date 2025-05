Μελάνια Τραμπ και εκδικητική πορνογραφία: Προστασία ή λογοκρισία το Take It Down Act;

Τον Μάιο του 2025, η Μελάνια Τραμπ, πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αυτή τη φορά ως πρωταγωνίστρια μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις: το Take It Down Act.

Η Μελάνια, γνωστή για την πρωτοβουλία της Be Best, που εστιάζει στην προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού, αυτή τη φορά έκανε δημόσια καμπάνια για έναν νόμο που στοχεύει να βάλει τέλος στο διαμοιρασμό μη συναινετικών ερωτικών εικόνων, είτε αυτές είναι πραγματικές είτε δημιουργημένες μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfakes) σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η υποστήριξή της προσδίδει μια λάμψη γοήτρου και σοβαρότητας σε μια προσπάθεια που πολλοί θεωρούν απαραίτητη, αλλά ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη.

Η ίδια έχει δηλώσει πως η προστασία της ιδιωτικότητας και η καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού αποτελούν προσωπική της αποστολή, καθώς έχει βιώσει η ίδια τις σκιές της ψηφιακής δυσφήμισης και της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής. Οι υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου διαφωνούν γράφει το TechCrunch.

Λογοκρισία με προβιά;

Παρά την ευρεία υποστήριξη, το Take It Down Act έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες από ειδικούς στα ψηφιακά δικαιώματα και την ελευθερία του λόγου.

Ο νόμος απαιτεί από τις πλατφόρμες να αφαιρούν μη συναινετικές ερωτικές εικόνες εντός 48 ωρών από το αίτημα του θύματος, χωρίς αυστηρούς μηχανισμούς επαλήθευσης της ταυτότητας του αιτούντος. Αρκεί μια απλή φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς επιβεβαίωση ταυτότητας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

«Η προστασία της ιδιωτικότητας πρέπει να συνυπάρχει με την ελευθερία του λόγου. Ο νόμος Τake It Down» αποτελεί μια τομή, αλλά η εφαρμογή του θα καθορίσει αν θα είναι εργαλείο δικαιοσύνης ή λογοκρισίας»

Αυτή η ευελιξία στοχεύει στη μείωση των εμποδίων για τα θύματα, όμως ανοίγει την πόρτα σε πιθανές καταχρήσεις. Υπάρχει ο φόβος ότι κακόβουλοι χρήστες ή πολιτικοί αντίπαλοι θα μπορούσαν να υποβάλουν ψευδή αιτήματα αφαίρεσης, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη λογοκρισία σημειώνουν οι υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου.

Η ασαφής διατύπωση του νόμου σχετικά με το τι συνιστά «μη συναινετικό περιεχόμενο» μπορεί να οδηγήσει σε ευρεία ερμηνεία και υπερβολική αφαίρεση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου νόμιμου και προστατευμένου λόγου, όπως περιεχόμενο που αφορά τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ ή συναινετικό πορνό.

Επιπλέον, η απαίτηση για «λογικές προσπάθειες» αποτροπής επαναφόρτωσης τέτοιου περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε προληπτική παρακολούθηση, ακόμα και σε κρυπτογραφημένα μηνύματα, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας σημειώνουν.

Διχαστική πρωτοβουλία ή προστασία θυμάτων χωρίς ταλαιπωρία;

Η πρόθεση του νόμου είναι σαφώς θετική: να προστατεύσει τα θύματα από την επώδυνη και καταστροφική διανομή μη συναινετικών εικόνων. Ωστόσο, η εφαρμογή του εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των χρηστών στο διαδίκτυο.

Η India McKinney, διευθύντρια ομοσπονδιακών υποθέσεων στο Electronic Frontier Foundation, προειδοποιεί ότι η μαζική λογοκρισία συχνά καταλήγει στην καταστολή και λογοκρισία κατά το δοκούν.

Η νέα νομοθεσία σε συνδυασμό με τη χρήση ΑΙ εργαλείων από τις πλατφόρμες, εγείρει ερωτήματα για το πώς θα ισορροπηθεί η προστασία των θυμάτων με τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία του λόγου

Οι πλατφόρμες, φοβούμενες τις νομικές συνέπειες, θα προτιμούν να αφαιρούν περιεχόμενο χωρίς επαρκή έλεγχο, οδηγώντας σε φίμωση και κατάχρηση.

Πολιτικά, η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύζυγος της Μελάνιας και πρόεδρος από τον Ιανουάριο του 2025, έχει δηλώσει δημόσια ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το νόμο και για προσωπικούς λόγους, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο εκμετάλλευσης της νομοθεσίας για να φιμώσει επικριτές.

Αντιδράσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα

Οργανώσεις όπως η Cyber Civil Rights Initiative και το Center for Democracy & Technology εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι ο νόμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικής λογοκρισίας.

Η Federal Trade Commission αποκτά αυξημένη εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις σε πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με τα αιτήματα αφαίρεσης, ακόμα και αν αυτές δεν είναι εμπορικές ή λειτουργούν αποκεντρωτικά και ανεξάρτητα, όπως το Mastodon ή το Bluesky.

Αυτή η αυξημένη εξουσία της FTC προκαλεί ανησυχίες για την πιθανή πολιτικοποίηση της επιβολής του νόμου, ειδικά σε μια εποχή όπου η ίδια η FTC έχει κατηγορηθεί για ιδεολογική μεροληψία.

Η Μελάνια Τραμπ, με το έργο της και την υποστήριξή της στον νόμο, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολύπλοκης συζήτησης, που συνδυάζει την ανάγκη για προστασία των θυμάτων με τον φόβο για υπερβολική λογοκρισία και περιορισμό των ψηφιακών ελευθεριών.

Τεχνητή νοημοσύνη στις επάλξεις

Οι πλατφόρμες ήδη χρησιμοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζουν και να αφαιρούν επιβλαβές περιεχόμενο. Η εταιρεία Hive συνεργάζεται με πλατφόρμες όπως το Reddit και το Bluesky, προσφέροντας εργαλεία ανίχνευσης deepfakes και υλικού παιδικής κακοποίησης.

Ωστόσο, η χρήση τέτοιων εργαλείων εγείρει ερωτήματα για το πώς θα ισορροπηθεί η προστασία των θυμάτων με τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία του λόγου.

Η προληπτική παρακολούθηση περιεχομένου, ειδικά σε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες όπως το WhatsApp ή το Signal, μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε ακόμα μεγαλύτερη παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Μια νομοθεσία στην καρδιά μια ακόμη πολιτικής πρόκλησης

Το Take It Down Act είναι μια τομή στην προσπάθεια καταπολέμησης της εκδίκηση πορνογραφίας και των deepfakes. Παράλληλα, όμως, φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για την ελευθερία του λόγου, την ιδιωτικότητα και την πολιτική εκμετάλλευση της νομοθεσίας.

Η Μελάνια Τραμπ, ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια, ενώ η εφαρμογή του νόμου και η ισορροπία που θα βρεθεί ανάμεσα στην προστασία των θυμάτων και την υπεράσπιση των ψηφιακών δικαιωμάτων θα καθορίσουν αν το Take It Down Act θα αποτελέσει εργαλείο δικαιοσύνης ή νέα μορφή λογοκρισίας.

Εκδικητική πορνογραφία, μια πανδημία

Η εκδικητική πορνογραφία αποτελεί μια από τις πιο σκοτεινές και επώδυνες μορφές ψηφιακής βίας, με σοβαρές ψυχολογικές, κοινωνικές και νομικές επιπτώσεις για τα θύματα. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το φαινόμενο πλήττει κυρίως γυναίκες, οι οποίες βιώνουν έντονη ταπείνωση, άγχος και απομόνωση.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PubMed Central αναδεικνύει ότι πάνω από το 80% των θυμάτων εκδικητικής πορνογραφίας αναφέρουν έντονα συναισθήματα ταπείνωσης και κατάθλιψης, ενώ πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα, ακόμα και αυτοκτονικές τάσεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εκδικητική πορνογραφία έχει πλέον αναγνωριστεί ως ποινικό αδίκημα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

Στην Ελλάδα, από το 2022 ισχύει αυστηρή νομοθεσία που τιμωρεί τους δράστες, ενώ έχουν καταγραφεί αρκετές σοβαρές υποθέσεις, με συλλήψεις και δίκες που φέρνουν στο φως τη διάσταση του προβλήματος.

Τα ποσοστά καταγγελιών και οι αναφορές για εκδικητική πορνογραφία αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που αποτυπώνει τόσο την εξάπλωση του φαινομένου όσο και την αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των αρχών.

Μια άλλη μορφή έμφυλης βίας

Η εκδικητική πορνογραφία δεν είναι απλώς μια ψηφιακή απειλή· είναι μια σύγχρονη μορφή έμφυλης βίας που πλήττει βαθιά την αξιοπρέπεια και την ψυχική υγεία των θυμάτων της.

Η νομοθεσία Take It Down Act, με την υποστήριξη της πρώτης κυρίας Μελάνιας Τραμπ, σηματοδοτεί μια σημαντική προσπάθεια να μπει φραγμός σε αυτή την αδικία. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση παραμένει η σωστή, δίκαιη εφαρμογή της.

Η κοινωνία μας καλείται να σταθεί στο πλευρό των θυμάτων, να ενισχύσει την ενημέρωση και την εκπαίδευση γύρω από τους κινδύνους του διαδικτύου, και να απαιτήσει από τις αρχές και τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και δίκαια μέτρα.

Μόνο μέσα από τη συλλογική δράση, την τεχνολογική και νομική πρόοδο και την πολιτική βούληση μπορούμε να ελπίζουμε σε έναν κόσμο όπου η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου θα γίνονται σεβαστά, τόσο στον ψηφιακό όσο και στον πραγματικό κόσμο.