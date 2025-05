«Το Κογκρέσο σκοτώνει παιδιά στη Γάζα»: Συνιδρυτής της Ben & Jerry’s συνελήφθη μετά από παρέμβαση στη Γερουσία

Ο συνιδρυτής του παγωτού Ben & Jerry’s Μπεν Κοέν, εβραϊκής καταγωγής, και άλλα έξι άτομα συνελήφθησαν αφού διέκοψαν μια ακρόαση στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για να διαμαρτυρηθούν για την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι συλλήψεις του Μπεν Κοέν και των υπολοίπων την Τετάρτη έγιναν την ώρα που ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ μιλούσε για τον ανασχηματισμό των ομοσπονδιακών υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

«Το Κογκρέσο σκοτώνει φτωχά παιδιά στη Γάζα αγοράζοντας βόμβες και πληρώνει γι’ αυτό διώχνοντας τα παιδιά από το Medicaid στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Κοέν καθώς τον συνόδευε η αστυνομία.

Οι επτά συνελήφθησαν με την κατηγορία της «παρεμπόδισης ή παρενόχλησης», επίθεσης και αντίστασης κατά της αρχής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Κοέν κατηγορήθηκε μόνο για παρεμπόδιση ή ενόχληση – ένα πλημμέλημα που τιμωρείται με 90 ημέρες φυλάκιση, πρόστιμο 500 δολαρίων ή και τα δύο.

Ο Κοέν και ο συνιδρυτής του Ben & Jerry’s Τζέρι Γκρίνφιλντ είναι γνωστοί για τον προοδευτικό ακτιβισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

I told Congress they’re killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they’re paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities’ response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM

— Ben Cohen (@YoBenCohen) May 14, 2025