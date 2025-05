Αλάνα Honey Boo Boo Τόμσον: Ο εφιάλτης του παιδιού reality star και η νέα ζωή της – Με αγαπώ γιατί άντεξα

Η Αλάνα Honey Boo Boo Τόμπσον κάποτε ήταν μια σταρ, μια reality star, ετών εφτά.

Όταν το ριάλιτι Here Comes Honey Boo Boo όπου πρωταγωνιστούσε η 7χρονη τότε Άλαν Τόμσον με την οικογένεια της -είχε ξεκινήσει την καριέρα της στην τηλεόραση από ένα άλλο ριάλιτι με τίτλο Toddlers and Tiaras- ο κόσμος την αγάπησε με τη συνεπή τοξικότητα του.

Ως μια μίνι μονομάχος στο τηλεοπτικό Κολοσσαίο της reality τηλεοπτικής παραγωγής, η Τόμσον που είχε ξεχωρίσει για το θράσος της ανάμεσα στις συνδιαγωνιζόμενες της που διεκδικούσαν -όλες μικρά κορίτσια- για μια τιάρα από μικρά διαμάντια έκανε τους υπεύθυνους του καναλιού να δημιουργήσουν ένα σόου γύρω από την ζωή της οικογένειας της.

Η εκπομπή σημείωσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης -το επεισόδιο που προβλήθηκε πριν τις αμερικανικές εκλογές ξεπέρασε σε θεαματικότητα το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων- και οι τηλεθεατές γνώρισαν τη μητριαρχική οικογένεια με τη μητέρα της, Τζουν Τόμσον, να ορίζει τα πάντα.

Η Τζουν Τόμσον είχε τρεις μεγαλύτερες κόρες από τρεις διαφορετικούς συζύγους και την Αλάνα από τον Μάικ Τόμσον και ήταν μια τυπική οικογένεια του αμερικανικού Νότου βουτηγμένη στο θρηκευτικό φανατισμό και τη φτώχεια.

Τα συστατικά ήταν αρκετά για να γίνει ένα reality φαινόμενο.

Οι απόκληροι

Σε πλάνα η μητέρα της Αλάνα δήλωνε με υπερηφάνεια ότι δίνει στην μικρή τον «σπέσιαλ χυμό της» -έναν συνδυασμό ισοτονικών ποτών που βοηθούν τη μικρή να αντέχει τις ατέλειωτες ώρες των διαγωνισμών ομορφιάς.

«Ο σπέσιαλ χυμός μου θα με βοηθήσει να νικήσω» έλεγε συχνά το κορίτσι-θύμα στην κάμερα επαναλαμβάνοντας τα λόγια της μητέρας της.

«Το σόου είναι τρομακτικό. Βλέποντάς το αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για παιδική εκμετάλλευση. Το κανάλι που το προβάλλει το γνωρίζει και ίσως και η μητέρα, βαθιά μέσα στο κατεστραμμένο της μυαλό, το γνωρίζει επίσης» έγραψε το The Hollywood Reporter ενώ ο The Guardian υπογράμμισε το ταξικό δράμα μιας Αμερικής που θυσιάζει τα παιδιά της στο βωμό της δημοφιλίας.

Το 2014 το Here Comes Honey Boo Boo έριξε την αυλαία του. Ένα έγκλημα ήταν αρκετό για να τελειώσει το γκροτέσκο αυτό θέαμα.

Το έγκλημα

Η μητέρα της Boo Boo, Τζουν Σάνον, είχε σχέσεις με έναν άντρα που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού και πέρασε δέκα χρόνια στη φυλακή.

Στις τέσσερις σεζόν της σειράς, οι θεατές ένιωσαν καλύτερα για τη ζωή τους γιατί δεν ήταν μέλη μιας οικογένειας «αμόρφωτης, φτωχής, παχύσαρκης, ανίδεης, ξεπεσμένης».

Η οικογένεια Τόμσον διασκέδαζε τους Αμερικανούς όπως παλιότερα τα freak shows διασκέδαζαν σε πανηγύρια -ήταν τα φρικιά της νέας εποχής.

Η μητέρα της Boo Boo, Τζουν, φρόντισε για να έρθει το φινάλε σε αυτό το κακοφορμισμένο τηλεοπτικό προϊόν.

Έχοντας σχέση με τον καταδικασμένο, και φυλακισμένο, για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού Mαρκ Άντονι ΜακΝτάνιελ τόσο κατά τη διάρκεια των εγκλημάτων όσο και μετά την αποφυλάκιση του. Το παιδί-θύμα ήταν συγγενής της Τζουν!

Μετά τις αποκαλύψεις, το κανάλι TLC, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το reality γιατί είχε ως προτεραιότητα «την ασφάλεια όλων των παιδιών». Ήταν 2014.

Δέκα χρόνια και κάτι μετά, η Αλάνα Τόμσον έχει μια νέα βιογραφική ταινία και είναι το εξώφυλλο της εβδομάδας στο People.

Η πρώην πριγκίπισσα καλλιστείων μίλησε για τον προβολέα, το κόστος και το τίμημα του να μεγαλώνεις μέσα σε ένα βαλτώδες περιβάλλον εκμετάλλευσης.

Η επανεκκίνηση

«Πάντα έλεγα στον εαυτό μου ότι θέλεις να κάνεις κάτι καλύτερο στη ζωή σου» λέει η Τόμσον που έγινε τηλεοπτική σταρ όταν ήταν πέντε ετών και συμμετείχε σε μια συνέντευξη για το Toddlers & Tiaras του TLC.

«Ένα δολάριο με έκανε να ουρλιάξω, Honey Boo Boo!» θυμάται και το παρατσούκλι της μόλις την είχε καθιερώσει.

«Δεν ξέρω γιατί, αλλά το είπα αυθόρμητα. Το Honey Boo Boo κόλλησε και είναι εκεί για πάντα» λέει.

Σήμερα η Τόμσον είναι μια ήρεμη και μάλλον στοχαστική νεαρή ενήλικη. Η Honey Boo Boo υπάρχει μέσα της – μικρές, φευγαλέες εκφράσεις, ένα χαχανητό εδώ, μια ελαφριά κίνηση του λαιμού λίγο μετά προκύπτουν στη συνέντευξη και τη φωτογράφηση της – αλλά η Αλάνα, μια 19χρονη πλέον φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Regis στο Κολοράντο, δεν είναι μια καρικατούρα του εαυτού της.

«Κοιτάζοντας πίσω, σκέφτομαι, Διάολε, τα πέρασα όντως όλα αυτά τα σκατά; Είναι τρελό!» εξομολογείται.

Για πάνω από μια δεκαετία, οι χαρές και οι οδυνηρές λύπες της ζωής της οικογένειάς της καταγράφτηκαν στον τηλεοπτικό φακό.

Μετά την επιτυχία της στο Toddlers, η Αλάνα έγινε το επίκεντρο του Here Comes Honey Boo Boo που έκανε πρεμιέρα το 2012.

Το σόου προοριζόταν να είναι μια «ανάλαφρη ματιά σε μια χαμηλού εισοδήματος, αυτοαποκαλούμενη ρετρό οικογένεια του αμερικανικού νότου», καταγράφοντας τα παιδικά καλλιστεία που συμμετείχε η Αλάνα και την οικογένεια της, τη μητέρα της «Μαμά Τζουν» Σάνον, τις τρεις μεγαλύτερες αδελφές της – Άννα «Chickadee» Κάρντγουελ, Τζέσικα «Chubbs» Σάνον και Λόρεν «Pumpkin« Έφιρντ – και τον πατέρα της Αλάνα, Μάικ «Sugar Bear» Τόμπσον.

Ο εθισμός

Το λαϊκό οικογενειακό θέαμα γέμισε με ζοφερότητα στην εξέλιξη του. Τώρα, για πρώτη φορά από τότε, η Αλάνα λέει τη δική της συγκλονιστική ιστορία καθώς την αφηγείται στη νέα βιογραφική ταινία του Lifetime I Was Honey Boo Boo, που κάνει πρεμιέρα στις 17 Μαΐου.

«Είμαι λίγο νευρική», παραδέχεται η Αλάνα, η οποία τώρα σπουδάζει νοσηλευτική και ζει με τον φίλο της Ντρέλιν Κάρσγουελ, 24 ετών.

Από τις άγριες συμπεριφορές της Μαμά Τζουν ως μητέρας-μάνατζερ μέχρι την καθοδική της πορεία σε τοξικές σχέσεις και τον εθισμό στα ναρκωτικά, η Αλάνα αποκαλύπτει τι πέρασε η ίδια και οι αδελφές της, συμπεριλαμβανομένης της Άννας, η οποία πέθανε το 2023, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

«Δεν ήθελα αυτή η ταινία να είναι καταγγελτική απέναντι στη μαμά μου και να την κάνει να φαίνεται μέγαιρα» λέει η Αλάνα. «Αλλά δεν ήθελα να κρύψω τίποτα από όσα έγιναν, αν τώρα θυμώσει, τι να πω, είναι η αλήθεια».

Γύρω στο 2019, η Αλάνα ήταν έφηβη και η Μαμά Τζουν, η οποία είχε αρχίσει να πειραματίζεται με ναρκωτικά από την εφηβεία της, ήταν βαθιά μέσα στον κόσμο του εθισμού – η Τζουν ήταν τοξικοεξαρτημένη σε κοκαΐνη και κρακ.

«Κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί της», λέει η Αλάνα για εκείνη την περίοδο. «Άρχισε να κλειδώνει τις πόρτες της, ήταν περίεργο».

Τον Μάρτιο του 2019, η Μαμά Τζουν και ο τότε φίλος της, Γιουτζίν «Τζένο» Ντόακ, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για κατοχή ναρκωτικών.

Στο σχολείο, «ο κόσμος έλεγε, ‘Είδα τη μαμά σου στις ειδήσεις με σπασμένο δόντι, σε άσχημη κατάσταση», θυμάται η Αλάνα. «Απαντούσα, ‘Υπέροχα, λες και εγώ δεν το είχα δει όλο αυτό’».

Με την υποστήριξη της αδελφής της, Λόρεν -η οποία απέκτησε την πλήρη επιμέλειά της Αλάνα το 2022- η μικρή που έγινε γνωστή ως Honey Boo Boo επικεντρώθηκε στη ζωή και τις σπουδές της και αποφοίτησε το 2023.

«Πάντα ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο στη ζωή μου από το να είμαι απλώς στην τηλεόραση, οπότε έπρεπε να μαζέψω τα κομμάτια μου. Είπα ότι πρέπει να αποφοιτήσεις για να μπορέσεις να πας στο κολέγιο και να γίνεις η νοσοκόμα που θέλεις να γίνεις».

Η εκμετάλλευση

Το να φτάσει εκεί που είναι τώρα, ήταν μια οδύσσεια για την Τόμσον. Αν και ξόδεψε την παιδικότητα της μπροστά στις κάμερες, η Αλάνα λέει ότι χάρη στη μητέρα της, δεν είχε τίποτα στην τράπεζα, η όποια περιουσία της είχε ξοδευτεί από τη μητέρα της.

Η Τόμσον ισχυρίζεται ότι η Μαμά Τζουν, η οποία πούλησε το σπίτι τους και άλλα υπάρχοντα για να πάρει τη δόση της, πήρε 35.000 δολάρια από το λογαριασμό της μετά τη συμμετοχή της στο Dancing with the Stars το 2019 -«Μόλις πρόσφατα μου τα επέστρεψε, χωρίς καμία συγγνώμη» λέει.

Επιπλέον, η Αλάνα ισχυρίζεται ότι δεν έχει δει ποτέ χρήματα από τα χρόνια της στο Here Comes Honey Boo Boo. Ωστόσο το αίμα νερό δεν γίνεται, λέει η Αλάνα.

Η συγχώρεση

Συμφιλιωμένες πια μητέρα και κόρη συνεργάζονται για ακόμη ένα τηλεοπτικό προϊόν, το Mama June: Family Crisis του WeTV, το οποίο επιστρέφει για την έβδομη σεζόν του στις 30 Μαΐου. Σε αυτό η κάμερα παρακολουθεί την προσπάθεια της ατιμασμένης μητέρας να χτίσει ξανά τη ζωή της.

Η συγχώρεση, λέει η Αλάνα, «ήταν δύσκολη, αλλά στο τέλος της ημέρας, είναι η μητέρα μου. Όταν ήταν μέσα στο λαβύριθνο του εθισμού της, σκεφτόμουν την ημέρα που θα ήταν καθαρή. Πάμε αρκετά καλά. Ελπίζω να κρατήσει. Απλώς δεν έχω πλέον καμία προσδοκία από αυτήν».

«Δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτός ο άνθρωπος, γιατί έχω δουλέψει τόσο πολύ τον εαυτό μου» λέει η Μαμά Τζουν.

«Όταν αποφοιτήσω, θα είμαι η μόνη στην οικογένειά μου με πτυχίο» λέει η Αλάνα Τόμσον, ενθουσιασμένη με τη νέα, διαφορετική, μακριά από τιάρες και ψέματα ζωή της.

«Αγαπώ που επέμεινα, που έγινα κάτι πέρα από αυτό που πίστευαν οι άνθρωποι ότι θα γινόμουν» λέει.

Το I Was Honey Boo Boo κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Μαΐου στις 8 μ.μ. ET στο Lifetime.