Aπό την αστεγία στην κορυφή του κόσμου: Η ιστορία του Άλεξ Γουόρεν είναι «σχέδιο Θεού»

Το Ordinary, ένα τραγούδι που έγραψε για τη σύζυγό του Κούβρ μετά τον γάμο τους πέρυσι, είναι στην πρώτη θέση σε έξι διαφορετικές χώρες. Ο Άλεξ Γουόρεν έχει δύο ακόμη τραγούδια στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου, και η περιοδεία του στη Βρετανία είναι σχεδόν sold out. H ιστορία του είναι μια ιστορία για δύναμη και ενσωμάτωση, είναι γεμάτη από μαθήματα ζωής.

Στα παρασκήνια του Hammersmith Apollo, ο Καλιφορνέζος τραγουδιστής δείχνει μπερδεμένος από όλη αυτή την εξέλιξη. «Όλα αυτά συμβαίνουν πολύ γρήγορα», λέει στο BBC. «Έγραψα το Ordinary μόλις πριν από τρεις μήνες. Ειλικρινά, είμαι έκπληκτος».

Ο 24χρονος τραγουδοποιός όμως δεν ξεπήδησε από το πουθενά. Ως ένας από τους ιδρυτές του Hype House – μιας συνεργατικής ομάδας δημιουργών περιεχομένου στο TikTok που ζούσε και δούλευε μαζί στους λόφους του Λος Άντζελες καθοδηγώντας εκατομμύρια εφήβους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν ένα όνομα οικείο, μια φιγούρα ‘πασπαλισμένη’ με θετικό πρόσημο.

«Παρακολούθησα πολλούς TikTokers να κάνουν μουσική και δεν υπήρχε κανένα νόημα πίσω από αυτό. Ήταν απλώς κάτι που αποφάσισαν να κάνουν» λέει.

Ο Γουόρεν αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό.

Απόκληρος, άστεγος, ερωτευμένος

Η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη προκλήσεις. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν εννέα ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη με καρκίνο των νεφρών.

Η απώλεια αυτή οδήγησε τη μητέρα του σε αλκοολισμό, κάτι που ο Γουόρεν συνειδητοποίησε όταν προσπάθησε να καθαρίσει μία από τις κούπες του καφέ της.

«Αποδείχθηκε ότι ήταν αλκοόλ» λέει. «Και την επόμενη μέρα ήταν πάλι αλκοόλ. Το ίδιο και τη μεθεπόμενη. Και στις 4 το πρωί γέμιζε την κούπα της με αλκοόλ, και πίσω από το τιμόνι ήταν υπό την επήρεια», θυμάται.

Όταν ο Γουόρεν προσπάθησε να κάνει τη μητέρα του να παραδεχτεί την εξάρτηση της, εκείνη αντέδρασε κακοποιητικά.

«Κάθε άτομο που παλεύει με την εξάρτηση χρειάζεται κάποιον για να του τη φορτώσει ως κατηγόρια. Κάποιον που ευθύνεται για τον εθισμό, ακόμη και αν αυτό είναι μια πρακτική αποφυγής ευθυνών. Εγώ έγινα αυτός που η μητέρα μου κατηγόρησε για τον εθισμό της» εξομολογείται.

Στα 18 του ο Γουόρεν βρέθηκε άστεγος. Η μητέρα του τον έδιωξε χωρίς χρήματα, τον εξανάγκασε σε αστεγία. Οι φίλοι του νεαρού Γουόρεν τον άφηναν να κοιμάται στα αυτοκίνητά τους – ποτέ όμως στα σπίτια τους, γιατί η μητέρα του είχε πείσει τους γονείς τους ότι ήταν ένα προβληματικό αγόρι που δημιουργούσε προβλήματα.

Εκείνες τις μέρες, ο Γουόρεν έπεσε θύμα πυροβολισμού αλλά δεν μπορούσε να καταγγείλει κάτι. Η μητέρα του ήταν εμπλεκόμενη στο περιστατικό αποκάλυψε χρόνια μετά. Η μητέρα του είχε πια πεθάνει.

Τον ίδιο καιρό, ο Γουόρεν γνώρισε το μοντέλο στο Instagram Κούβρ Άννον μέσω ενός φίλου του στο Snapchat. «Απλά ταιριάξαμε αμέσως», λέει. «Ένιωσα ότι μπορούσα να της πω τα πάντα, από την πρώτη κιόλας συζήτηση μας».

Σε τέσσερις μήνες, η Κούβρ άφησε την οικογένειά της στη Χαβάη, πέταξε στην Καλιφόρνια και άρχισε να ζει με τον Γουόρεν σε ένα αυτοκίνητο, μαζί του στα δύσκολα, μαζί του στα ευτυχισμένα.

Hype House όπως νέο, ιογενές, ξεκίνημα

Τότε, όπως και τώρα, οι δυο τους είναι ένα εξαιρετικά γλυκό ζευγάρι – τρυφερό και αστείο και προφανώς ερωτευμένοι. Όταν άρχισαν να δημοσιεύουν βίντεο της ρομαντικής τους σχέσης online, οι άνθρωποι ήθελαν να δουν περισσότερα.

Σε διάστημα έξι μηνών, ο Γουόρεν απέκτησε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο YouTube. Οι αναρτήσεις τους σε συνδυασμό με αστεία βίντεο γεμάτα φάρσες ανάμεσα στον ίδιο και τους φίλους του, μάζεψαν κοινό. Το YouTube έγινε πηγή εσόδων.

«Όταν πήρα την πρώτη μου επιταγή για 2.000 δολάρια σε ένα μήνα, σκέφτηκα, ‘Ω Θεέ μου, αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου’,» θυμάται.

Μερικά από αυτά τα χρήματα πήγαν στη δημιουργία του Hype House το 2019. Ο Γουόρεν επινόησε το όνομα και μετακόμισε στο ακίνητο με τη σύντροφό του και μια ομάδα νέων διαδικτυακών αστέρων όπως η Άντισον Ρέι, η Τσάρλι Νταμέλιο, ο Τσέις Χάντσον και ο ομογενής Τόμας Πέτρου.

Η κολεκτίβα συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στο κοινό με μια φωτογράφιση που παρέπεμπε στο βίντεο των Backstreet Boys για το I Want It That Way.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, το hashtag #hypehouse είχε γίνει trending, και η έπαυλη γρήγορα έγινε ένα εκκολαπτήριο για ιογενή βίντεο και δημιουργούς περιεχομένου που σήμερα είναι οι σταρ της Gen Z.

Το τέλος και η επόμενη, νέα, αρχή

Η επιχείρηση άνθισε κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλά καθώς τα μέλη υπέγραφαν συμβόλαια με τηλεοπτικά δίκτυα ή κουράζονταν από τις αυξανόμενες απαιτήσεις για περιεχόμενο, η παρέα διαλύθηκε.

Ο Γουόρεν και η Άννον αποχώρησαν το 2022, επικαλούμενοι την επιθυμία να «προχωρήσουν στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους». Από τότε, φήμες έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο για δραματικές καταστάσεις στο σπίτι, με ορισμένα μέλη να υπονοούν εκμετάλλευση και κακομεταχείριση.

«Υπήρξαν διαφωνίες» είπε ο Γουόρεν στην εκπομπή Zach Sang το 2023. «Αλλά πολλοί από εμάς υπογράψαμε NDA, οπότε κανείς δεν θα μιλήσει γι’ αυτό».

Ο Γουόρεν αποφάσισε να κάνει την απογοήτευση του, κίνητρο για δημιουργία. Επένδυσε στη μουσική. «Πώς κοιμάσαι τη νύχτα;» τραγουδάει στο γεμάτο υπονοούμενα Burning Down, ένα τραγούδι που φημολογείται ότι αναφέρεται σε έναν από τους συνιδρυτές του Hype House.

Ο ίδιος λέει ότι ποτέ δεν κέρδισε χρήματα από το Hype House. Αυτό που του έδωσε, ωστόσο, ήταν ένα έτοιμο κοινό για τη μουσική του. «Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σπάνιο» λέει.

«Συνήθως, όταν κάποιος μεταβαίνει από τα social media στη μουσική, χάνει αυτή τη βάση θαυμαστών. Αλλά νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι παρακολούθησαν τα βίντεο μου στο YouTube γιατί είχαν μια δύσκολη ζωή και χρειάζονταν μια διέξοδο. Έτσι, όταν άρχισα να κάνω μουσική για τις αναποδιές και κακοτυχίες μου, νομίζω ταυτίστηκαν ακόμα περισσότερο» προσθέτει.

Έτσι και αλλιώς ο Γουόρεν ονειρευόταν μια καριέρα στη μουσική πολύ πριν μπει στο Hype House.

Ο σταρ στην τουαλέτα

Όταν το TikTok ονομαζόταν Music.ally, είχε ήδη δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ για να μοιράζεται ανώνυμα τα τραγούδια του.

«Δεν ήθελα να τα δημοσιεύσω στον κύριο λογαριασμό μου, γιατί φοβόμουν την αποτυχία», εξηγεί. «Ως παιδί, οι άνθρωποι με κορόιδευαν όταν τραγουδούσα, όταν έκανα τον ταλαντούχο και αφιέρωνα τραγούδια στην κοπέλα μου στην πέμπτη τάξη. Έτσι, άρχισα να δημοσιεύω κομμάτια μου σε έναν δεύτερο λογαριασμό που δημιούργησα. Τραγουδούσα καθισμένος στην τουαλέτα. Ήθελα να δείξω ότι ήταν τρολιά, ότι ήταν κάτι που δεν το έπαιρνα στα σοβαρά. Και την επόμενη μέρα, ξύπνησα και είχα 10 εκατομμύρια προβολές!»

Το πρώτο του κομμάτι ήταν το One More I Love You που κυκλοφόρησε το 2021. Μια σύνθεση που που ξεκίνησε όταν ήταν 13 ετών και προσπαθούσε να αποδεχτεί τον θάνατο του πατέρα του.

«Είδα την αδελφή μου να πηγαίνει σε έναν χορό πατέρα-κόρης χωρίς τον πατέρα της, και τότε συνειδητοποίησα ότι η ζωή μου είναι διαφορετική» θυμάται. «Άρχισα να πενθώ για πρώτη φορά, και δεν ήξερα πώς να το επεξεργαστώ, οπότε πήγα στο πιάνο και έπαιξα μερικές συγχορδίες. Και εκεί είναι που άρχισα να μαθαίνω πώς να γράφω».

Πένθος οικείο, πένθος κοινό

Το πένθος του Γουόρεν είναι πολύ κανονικό και ως τέτοιο αφόρητα ισχυρό. Ο θρήνος του ήταν οικείος σε πολλούς, η δημιουργική του έκφραση, κανονική, χωρίς γκλίτερ, έχει αγγίξει τους ανθρώπους με τρόπους που δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί.

«Πριν μερικές μέρες, μια γυναίκα ήθελε να της υπογράψω ένα μπλουζάκι με κάτι κόκκινα φασόλια, αυτά που αγοράζεις σε ένα σούπερ μάρκετ. Γέλασα γιατί το βρήκα αστείο. Μετά μου είπε ότι ήταν το ίδιο μπλουζάκι που φορούσε ο γιος της λίγο πριν πεθάνει από καρκίνο. Το One More I Love You ήταν το τραγούδι που έπαιξε σε εκείνη την κηδεία και το τραγούδι που άκουγε για να ξεπεράσει την απώλεια της» εξομολογείται ο Γουόρεν.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ισχυρό πράγμα στον κόσμο» λέει ο μουσικός, που μεγάλωσε ως Καθολικός. Ο Γουόρεν πιστεύει ότι τέτοιες «θεραπευτικές στιγμές» είναι μέρος του σχεδίου του Θεού για αυτόν.

«Χωρίς όλες τις απώλειες, όλα τα τραύματα, όλα τα πράγματα στη ζωή μου, δεν θα είχα αυτά τα τραγούδια. Δεν θα είχα το κίνητρο ή την έμπνευση να βοηθήσω τους 5.000 ανθρώπους που έρχονται στο σόου απόψε, δεν θα μπορούσα να εξασφαλίσω χρήματα για την μελλοντική μου οικογένεια με τη γυναίκα που αγαπώ» λέει.

«Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πεπρωμένο, όλα αυτά μπορούν να συμβούν αν κάνω τις σωστές επιλογές. Ξέρεις, θα μπορούσα να είχα επιλέξει να μπλέξω με ναρκωτικά και να γίνω κακός άνθρωπος, αλλά διάλεξα αυτό το μονοπάτι» προσθέτει.

«Είναι τρελό».