Μέιτλαντ Γουόρντ: Από τότε που ξεκίνησα να κάνω πορνό με σέβονται περισσότερο στη βιομηχανία

Η Μέιτλαντ Γουόρντ, η οποία έγινε γνωστή από την κωμική σειρά «Boy Meets World» που παρήγαγε η Disney τη δεκαετία του 1990, λέει ότι την σέβονται περισσότερο στη βιομηχανία τώρα που έχει επεκταθεί στην παραγωγή πορνογραφικών ταινιών.

Η Γουόρντ γνώρισε επιτυχία στις σεζόν έξι και επτά του «Boy Meets World», όπου υποδυόταν τη Ρέιτσελ Μαγκουάιρ. Προηγουμένως είχε κάνει θραύση στην τηλεοπτική σαπουνόπερα The Bold and the Beautiful του CBS στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Από τότε η Γουόρντ έχει μετακινηθεί σε έναν διαφορετικό τομέα της πολιτιστική βιομηχανίας και δήλωσε στο Fox News Digital για την ενδυνάμωση που νιώθει πλέον στη νέα της καριέρα.

Μια νέα σελίδα

«Πραγματικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι με αντιμετωπίζουν με περισσότερο σεβασμό τώρα, ειλικρινά, ειδικά ακόμα και στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή. Βάζω τα απομνημονεύματά μου σε τηλεοπτική μορφή και μιλάω με ανθρώπους», είπε η Μέιτλαντ Γουόρντ.

Ενώ συμπλήρωσε: «Με σέβονται τόσο πολύ και είναι τόσο θετικοί απέναντι στην ιστορία μου, ειδικά οι νεότεροι και οι διάφοροι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω στο Χόλιγουντ και άλλα τέτοια. Είναι πολύ πιο δεκτικοί στην ιστορία. Και πραγματικά νιώθω ότι έχω πολύ θετική διάθεση γύρω από αυτό. Είμαι σε θέση να δημιουργήσω το δικό μου brand, το δικό μου content, με τον τρόπο που θέλω να το δημιουργήσω».

Δυο γυναίκες γεμάτες πάθος

Κλείνοντας, σχολίασε το γεγονός πως συνεργάζεται με μια γυναίκα σκηνοθέτη, αλλά και την αντιμετώπιση του κόσμου απέναντί τους.

«Δημιουργώ ταινίες μεγάλου μήκους. Κάνω πράγματα όπως το να κάνω έργα για τα οποία νιώθω πραγματικά πάθος. Συνεργάζομαι με μια γυναίκα σκηνοθέτη, η οποία είναι καταπληκτική», τόνισε.

«Και νομίζω ότι ο κόσμος πάντα εκπλήσσεται από αυτό, ότι δύο γυναίκες δημιουργούν αυτά τα μεγάλα ερωτικά, πορνογραφικά έργα τέχνης. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό», σχολίασε κλείνοντας.

*Πηγή: Deadline, Kεντική φωτογραφία: Μέιτλαντ Γουόρντ, Πηγή: Instagram @ maitlandward