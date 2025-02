Η βρώμικη αλήθεια για τα οικονομικά του OnlyFans

«Η ουσία είναι αυτή: Εάν είχες αξιόλογο δείκτη νοημοσύνης και δεξιότητες θα έβγαινες στην αγορά εργασίας και θα κέρδιζες καλό εισόδημα. Αυτό που έχεις, είναι κάτι που δεν το κέρδισες ποτέ. Δεν κέρδισες γνώσεις ή δεξιότητες. Είναι το στήθος σου και ο κ@λος σου για το οποίο σε πληρώνουν».

Αυτή ήταν μια -τουλάχιστον- ωμή επίθεση, από έναν καλεσμένο στην διαδικτυακή εκπομπή Whatever, εις βάρος της 28χρονης, Ανίσα Γκοντίνα, που βγάζει ομολογουμένως πολύ καλά χρήματα στο onlyfans.

Το δίχως άλλο, η Γκοντίνα εκείνη τη στιγμή ένιωσε άσχημα, αλλά υπάρχουν άλλες «συναδέλφισσές» της που έχουν κακοποιηθεί εθελοντικά πολύ περισσότερο προκειμένου να αυξήσουν την προσοχή και το το εισόδημά τους.

Πρόσφατα, οι Λίλυ Φίλιπς και Μπόνι Μπλού σόκαραν αρκετό κόσμο, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την προσοχή του κόσμου εκτοξεύοντας τον αριθμό των παρτενέρ τους σε λίγες ώρες. Πρώτα η Φίλιπς έκανε ένα βίντεο ντοκιμαντέρ καθώς προσπαθούσε να κοιμηθεί με 100 άντρες τη μέρα, και μετά η Μπόνι έκανε ένα μεγαλύτερο και δοκίμασε 1.000 άντρες σε 12 ώρες.

Η άλλη εικόνα

Από μια άλλη οπτική γωνία, όμως, όπως αναφέρει η δημοσιγράφος, Σάρα Ντίτουμ, στο έγκριτο Unherd, αυτό που έχουν κάνει οι Φίλιπς και Μπλου μοιάζει με μια μεγάλη παρεξήγηση του πώς λειτουργεί το OnlyFans, επικαλούμενη την εμπειρία της πορνοστάρ και μπλόγκερ Aella.

Αυτό που έκανε θα την επιβάρυνε, όσο κι αν «λατρεύει να είναι τσούλα» σύμφωνα με τα λόγια της

Η Aella, είχε γραφτεί στο OnlyFans και η ίδια, αλλά δεν εντυπωσιάστηκε. Συνειδητοποίησε ότι «Το OnlyFans διατηρεί τη δυναμική που έκανε την κάμερα τόσο επιτυχημένη -άμεση, ζωντανή σύνδεση με ένα κορίτσι- αλλά καταφέρνει να την κάνει να αισθάνεται εξατομικευμένη. Αντί να χρειάζεται να πληρώσετε πολλά χρήματα για να κατατάσσεστε σε σχέση με άλλους άντρες, μπορείτε να πληρώσετε λίγα χρήματα και να μπείτε σε έναν παράδεισο με γκόμενες χωρίς να φαίνεται ούτε ένας άλλος άντρας».

Η φύση του OnlyFans είναι ότι επιτρέπει περισσότερη επαφή από ό,τι θα μπορούσε εύλογα να παρέχει μια γυναίκα. Η Aella λέει ότι εκεί ακριβώς παρεμβαίνουν τα πρακτορεία: ενώ ένας άντρας πιστεύει ότι συνομιλεί με την καυτή γυναίκα των ονείρων του, στην πραγματικότητα, τα μηνύματα πιθανότατα δημιουργούνται από έναν εργαζόμενο που παίρνει ελάχιστο μισθό.

Εώς και 50% των εισπράξεων

Για αυτήν την υπηρεσία, η «δημιουργός» μπορεί να πληρώνει έως και το 50% των εισπράξεών της, αφού το OnlyFans κάνει τις κρατήσεις. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, η γυναίκα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μοντέλο που υποδύεται έναν χαρακτήρα που αλλιώς είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από έναν μάνατζερ, όπως αναφέρει το Unherd.

Το συγκλονιστικό για την Aella είναι οι άνδρες δεν έδωσαν καμία σημασία. «Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συμφιλιωθώ με το γεγονός ότι για τους περισσότερους άντρες, δεν τους νοιάζει η πραγματικότητα όταν πρόκειται για το υποτιθέμενο συνδετικό πορνό τους», γράφει. «Δεν σας παρακολουθούν ως ερεθίσματα γνήσιας απόλαυσης. Για αυτούς, η προσωπικότητά σας είναι απλώς ένα σκάφος με το οποίο μπορείτε να πιστοποιήσετε ότι το στήθος σας είναι γνήσιο».

Μα ποιό το νόημα

Οι Φίλιπς και Μπλου, όμως, αναγκάζουν τα κορμιά τους να υποστηρίζουν τις ατελείωτα αναπαραγόμενες, ψηφιακές εκδόσεις του εαυτού τους για το OnlyFans.

Αυτό για το οποίο πληρώνουν οι άνδρες είναι η προσομοίωση της οικειότητας, όχι η ίδια η οικειότητα: μια ψηφιακή αναπαράσταση μιας γυναίκας στην οποία μπορούν να εξασκήσουν μια αμυδρή μίμηση της επιθυμίας, παρά ενός ολοκληρωμένου ατόμου με το οποίο μπορεί να έχουν σχέση.

Η Φίλιπς ήθελε να φτάσει τον αριθμό των 1000 παρτενέρ σε μια μέρα. «Ποιο είναι το νόημα να πηγαίνεις κατευθείαν στα χίλια; Θα κερδίσετε αν κάνετε πάτε με 300, μετά 500 και μετά 1.000. Απλώς είναι λίγο πιο λογικό» λέει -ωμά- ο Τζος Πήτερς, δημιουργός του ντοκιμαντέρ, «I Slept with 100 Men in One Day».

Όλα για το περιεχόμενο

Το παν λοιπόν είναι να φτιάξουν «περιεχόμενο» (contente), που όπως λέει η Ντίτουμ είναι μια τόσο μειλίχια, μετουσιωμένη λέξη για μια γυναίκα που έμεινε μελανιασμένη, πληγωμένη από επαναλαμβανόμενη διείσδυση.

«Αλλά το περιεχόμενο είναι το παν, και όλα είναι περιεχόμενο. Ο αγώνας περισσότερων πεών μεταξύ Φίλιπς και Μπλου είναι απλώς η εκπλήρωση των αδυσώπητων επιταγών της οικονομίας της προσοχής: ένας δημιουργός περιεχομένου κάνει, ή ισχυρίζεται ότι κάνει, κάτι τόσο τρομακτικό, που είναι αδύνατο για τους ανθρώπους να μην αντιδράσουν» υπογραμμίζει η Ντίτουμ.

«Αυτή η αντίδραση γίνεται θέμα για ειδήσεις και σχολιασμούς. Αυτό κάνει περισσότερους ανθρώπους να γνωρίζουν τον δημιουργό, οδηγώντας σε περισσότερη αντίδραση και περαιτέρω κάλυψη. Κάπου μέσα σε αυτή την οργή, η δημιουργός μπορεί να περιμένει να πάρει έναν αξιοπρεπή αριθμό νέων συνδρομητών μαζί με τους μισητές της».

Είναι τρομερό λάθος

Όπως αναφέρει η Σάρα Ντίτουμ, «το να βάλεις το πραγματικό, μελανιασμένο, γεμάτο νεύρα σώμα σου στη θέση του αβαταρ σημαίνει ότι κάνεις ένα τρομερό, υπαρξιακό λάθος. Οι άντρες που κάνουν σεξ με τη Φίλιπς είναι ελάχιστα διαφορετικοί από αυτούς που ρίχνουν το βιτριόλι της μανόσφαιρας (μισογυνισμός) που έχουν εμμονή με το πώς η «μέτρηση του σώματός» της μειώνει την αξία της και την αποκαλούν πόρνη.

«Δεν φαινόταν ότι κάποιος είχε πραγματικά αφιερώσει μια στιγμή για να μιλήσει στη Λίλη ως άνθρωπο», λέει ο Τζος Πήτερς. «Και αυτό που βρήκαμε ήταν ότι είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Ένα πραγματικά έξυπνο, επιχειρηματικό άτομο. Αλλά και πάλι δεν μπορούσα να διώξω το συναίσθημα ότι αυτό που έκανε θα την επιβάρυνε, όσο κι αν «λατρεύει να είναι τσούλα», σύμφωνα με τα λόγια της. Νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ έδειξε ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόσωπο εκεί μέσα και μερικά από τα πράγματα την επηρεάζουν».

Βλέποντας αυτή την κατάληξη τόσων γυναικών, ο προσβλητικός καλεσμένος στην εκπομπή Whatever, επέμενε εις βάρος της Γκοντίνα. «Εάν έπαιρνα το μυαλό σου και το τοποθετούσα στο σώμα ενός άνδρα θα ήσουν πάμφτωχη. Διότι είσαι άμυαλη».