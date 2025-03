Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (15/3) στο Βελιγράδι, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν πορεία προς το κοινοβούλιο.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, η αστυνομία συνέλαβε τον 50χρονο οδηγό, ο οποίος φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη.

«Οι άνθρωποι που χτυπήθηκαν στην περιοχή Bele Vode ήταν δύο γυναίκες και ένας νεαρός άνδρας γεννημένος το 2007, οι οποίοι εξετάστηκαν στα επείγοντα περιστατικά. Μετά από πλήρη διάγνωση, διαπιστώθηκαν ελαφρά σωματικά τραύματα», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου, τονίζοντας ότι διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος.

The 50-year-old driver was arrested, reports Blic. Meanwhile, protests continue, with streets near President Vučić’s office blocked. pic.twitter.com/ZdIzZ1hEVX

#Breaking 3 people injured, driver detained #Belgrade #Serbia A car rammed into a crowd of protesters in Belgrade, injuring several people.

Τοι βράδυ της Παρασκευής (14/3) δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου για να υποδεχθούν τους φοιτητές που έφτασαν ύστερα από πεζοπορία ημερών από διάφορες περιοχές της Σερβίας.

Πρώτοι έφτασαν οι φοιτητές από την πόλη Νις, οι οποίοι διένυσαν τη μεγαλύτερη απόσταση, περίπου 150 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν φοιτητές από το Νόβι Σαντ, τη Σουμπότιτσα, το Κραγκούγεβατς και άλλες πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές.

Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή, κόκκινο χαλί στρώθηκε για τους φοιτητές σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας, ενώ πολίτες τους επευφημούσαν, τους αγκάλιαζαν και τους ευχαριστούσαν.

🇷🇸 More than 30,000 people protest against the government in central #Belgrade

Students are arriving in the city center from all over #Serbia — some have been walking for days. The largest rally is scheduled for today.

Mass protests began in the country four months ago after… pic.twitter.com/Hnl9kvEDRp

— News.Az (@news_az) March 15, 2025