Σοβαρά τραυματισμένη είναι μια φοιτήτρια στη Σερβία, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης στο Βελιγράδι.

Η νεαρή παρασύρθηκε σε διασταύρωση στο κέντρο της πρωτεύουσας, που είχαν κλείσει οι διαδηλωτές. Στο βίντεο διακρίνεται το όχημα να παρασύρει τη φοιτήτρια και να την μεταφέρει για αρκετά μέτρα, πριν τελικά πέσει στο πεζοδρόμιο και τραυματιστεί.

JUST IN:

A car hit and carried a girl on its roof for over 10 meters during a student protest in Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/AW6v1bmDcj

— AMK News (@AmkBreaking) January 16, 2025