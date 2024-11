Σερβία: Έρευνες για να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό

Οι διωκτικές αρχές στο Νόβι Σαντ στην Σερβία ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας στο σιδηροδρομικό σταθμό, που στοίχισε την ζωή σε δεκατέσσερις ανθρώπους, και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν βαριά τρία άτομα.

Στην Σερβία σήμερα (2/11) είναι ημέρα πένθους ενώ στην πόλη Νόβι Σαντ το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Οι ανακρίσεις στην εισαγγελία του Νόβι Σαντ ξεκίνησαν με τις καταθέσεις υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και ανώτατων κρατικών λειτουργών.

Το Σάββατο, όπως ανακοινώθηκε, κλήθηκαν να καταθέσουν 20 άτομα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Κατασκευών, Υποδομών και Συγκοινωνιών Γκόραν Βέσιτς, όπως επίσης και συνεργάτες του, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

