Οκτώ άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Νόβι Σαντ στη Σερβία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, καταβάλλονται προσπάθειες για τη διάσωση άλλων δύο ατόμων που βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια και με τα οποία τα σωστικά συνεργεία έχουν επαφή.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας.

Δείτε σχετικά βίντεο:

The roof of a train station collapsed in Serbia – 8 people were killed

The tragedy occurred in the city of Novi Sad. More than 30 people were injured.

Local media report that two people remain under the rubble – the rescue operation continues. pic.twitter.com/tMIwmQQaS5

— NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2024