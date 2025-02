Στην Κίνα ένας βράχος που μοιάζει με κουτάβι έχει γίνει το νέο τουριστικό hot spot

ΔΌταν ο σχεδιαστής Guo Qingshan, με έδρα τη Σαγκάη, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις διακοπές του την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσω αυτής θα σύστηνε στον κόσμο ένα νέο τουριστικό hot spot στην Κίνα.

Ο Guo είχε πάει για πεζοπορία στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, στα τέλη Ιανουαρίου. Καθώς επεξεργαζόταν τις φωτογραφίες του, παρατήρησε κάτι που δεν είχε δει προηγουμένως.

Στο βάθος διακρινόταν ένας βράχος που έμοιαζε με κεφάλι κουταβιού.

«Ήταν τόσο μαγικό και χαριτωμένο. Ήμουν ενθουσιασμένος όταν το ανακάλυψα», είπε ο Guo.

On February 23, 2025, at the bank of the #XilingGorge in Zigui County, #Yichang City, #Hubei Province, a tourist is photographing their #petdog posing in front of the «#PuppyMountain,» a newly popular natural wonder resembling a crouching #puppy. #ChinaTravel pic.twitter.com/eAyHEawSla

— Youth China (@YouthChina) February 24, 2025