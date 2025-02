Μία εντυπωσιακή αν μη τι άλλο απόδραση σημειώθηκε σε δικαστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική, με τον κατηγορούμενο να… την κάνει από το παράθυρο.

Ο Onoshana Thando Sadiki κατηγορούνταν για διάρρηξη και κλοπή. Ενώ βρισκόταν ενώπιον του δικαστή, αποφάσισε να δραπετεύσει βγαίνοντας από το παράθυρο του τριώροφου κτιρίου. Αφού γλίστρησε στον δεύτερο όροφο, πήδηξε κάτω και στη συνέχεια διέφυγε.

Οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Την επόμενη μέρα συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες και για την απόδραση.

«Ο ύποπτος δραπέτευσε όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία της διάρρηξης σπιτιού και της κλοπής. Συνελήφθη εκ νέου και θα κατηγορηθεί και για απόδραση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το βίντεο από το περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου με πολλούς χρήστες να τον παρομοιάζουν με τον Τομ Κρουζ. «Μπορείτε να δείτε ότι είναι συνηθισμένος στις διαρρήξεις. Ο τρόπος που κατέβηκε άνετα αυτόν τον τοίχο μοιάζει πολύ με τον Τομ Κρουζ», αναφέρουν στα σχόλιά τους. Άλλοι γράφουν ότι «επιδεικνύει τις ικανότητές του στο πώς να ανοίγει σπίτια».

A suspect, Onoshana Thando Sadiki, escaped lawful custody at the Johannesburg Court in Jeppe while appearing for his case.

Sadiki, who is charged with housebreaking and theft under Cleveland Case 96/01/2025, managed to flee during proceedings. pic.twitter.com/8u4SpFJrWz

— MDN NEWS (@MDNnewss) February 19, 2025