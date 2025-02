Νέος σεισμός 5 Ρίχτερ στις Κυκλάδες – Αισθητός στην Αττική

Νέος σεισμός της τάξης των 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:14 πρώτα λεπτά ξανά στις Κυκλάδες στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Αρχικά, η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που υπόκειται σε πιθανή αναθεώρηση έδωσε τον σεισμό στα 5,1 Ρίχτερ. O σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Εμφανίζει ως επίκεντρο από τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, 24 χιλιόμετρα Νότια Νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Το εστιακό βάθος δίδεται στα 12.5 χιλιόμετρα.

#Earthquake ( #σεισμός ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.9 || 13 km NE of #Firá ( #Greece ) || 3 min ago (local time 03:14:56). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/N0FTfz6eju

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 26 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/UyJcOysZHZ

— EMSC (@LastQuake) February 12, 2025