Irv Gotti: Πέθανε ο ιδρυτής της Murder Inc και παραγωγός των DMX, Kanye West, Ja Rule

Ο Irv Gotti από το Queens, παραγωγός και συνιδρυτής της Murder Inc Records, πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Ο βραβευμένος με Grammy πέθανε την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, όπως δήλωσε η οικογένειά του στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου του. Οι εκπρόσωποι του Gotti είχαν επιβεβαιώσει τον περασμένο Αύγουστο ότι είχε υποστεί «εγκεφαλικό επεισόδιο» στις αρχές του 2024, λέγοντας τότε: «Κατάφερε να αναρρώσει πλήρως».

Η δισκογραφική Def Jam εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης στην οποία ανέφερε ότι ήταν «βαθιά θλιμμένη» από τον θάνατο του Gotti.

«Η συμβολή του στην Def Jam, τόσο ως στέλεχος A&R όσο και ως συνεργάτης της Murder Inc, βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη γενιά καλλιτεχνών και παραγωγών, μια δύναμη που αναδιαμόρφωσε το ηχοτοπίο της χιπ χοπ και της R&B», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Hood first δίσκοι»

Έγινε γνωστός ως tastemaker τη δεκαετία του ’90, δουλεύοντας στην Def Jam για να αναδείξει καλλιτέχνες όπως ο Jay-Z – ο οποίος τον βάφτισε Gotti – και ο DMX. Είχε μια πρώιμη αναγνώριση στο ντεμπούτο άλμπουμ του Jay-Z το 1996, συμμετέχοντας ως DJ Irv στο κομμάτι Can I Live.

Την επόμενη χρονιά ο Gotti βοήθησε να υπογράψει ο DMX στην Def Jam πριν αναλάβει την παραγωγή του πρώτου άλμπουμ του ράπερ, It’s Dark and Hell Is Hot – ένας δίσκος που έκανε ντεμπούτο στο Νο 1 των Billboard charts, πούλησε 5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και καθιέρωσε αμέσως τον DMX ως σημαντικό MC.

Η πρώιμη επιτυχία του Gotti οδήγησε στη δημιουργία της εταιρείας του, η οποία πήρε το όνομά της από την οργανωμένη ομάδα εγκλήματος της Νέας Υόρκης στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Murder Inc, την οποία ίδρυσε ο Gotti μαζί με τον αδελφό του Chris, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1999: Το ντεμπούτο του Ja Rule, Venni Vetti Vecci. Όπως και το ντεμπούτο του DMX, το Venni Vetti Vecci έκανε γρήγορα τον Ja Rule αστέρι της χιπ-χοπ- ο Gotti ήταν παραγωγός και είχε ένα credit σε κάθε κομμάτι.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η εταιρεία του Gotti είχε εμπορική επιτυχία, μεταβαίνοντας από έναν cult hip-hop ήχο σε πιο mainstream, φιλικό προς το ραδιόφωνο pop rap. Παρήγαγε δύο ακόμη άλμπουμ του Ja Rule που έκαναν θραύση, ενώ υπέγραψε και την Ashanti και κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο της. Αυτό κατέκτησε την κορυφή των charts του Billboard και επέφερε στον Gotti ένα Grammy.

Ο Gotti συνεργάστηκε με την Jennifer Lopez, την Eve και την Alicia Keys. «Ο κόσμος μπερδεύεται επειδή πουλάει σαν [να είναι] ποπ μουσική», δήλωσε ο Gotti στον Guardian το 2002. «Αλλά εμείς κάνουμε μαύρη μουσική πρώτα απ’ όλα, και όλοι οι δίσκοι μας είναι ‘hood first’».

«Είναι τιμή και προνόμιο που τον γνώρισα»

Η εικόνα του αμαυρώθηκε από τη μακροχρόνια διαμάχη του Ja Rule με τον 50 Cent και από μια έφοδο το 2003 στα γραφεία της εταιρείας του από ομοσπονδιακούς πράκτορες που την υποπτεύονταν για ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά.

Δύο χρόνια αργότερα ο Gotti και ο αδελφός του κατηγορήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος, αλλά αθωώθηκαν από όλες τις κατηγορίες.

Εν μέσω των αντιπαραθέσεων, ο Gotti άλλαξε την επωνυμία της Murder Inc σε The Inc. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπέγραψε τη Vanessa Carlton και συνέχισε να κυκλοφορεί άλμπουμ της Ashanti και του τραγουδιστή της R&B Lloyd, αλλά η εταιρεία δυσκολεύτηκε καθώς οι καλλιτέχνες αποχωρούσαν και οι συμφωνίες διανομής χάνονταν.

Το 2017 ο Gotti δημιούργησε την τηλεοπτική σειρά χιπ-χοπ ανθολογίας Tales της BET, καθώς και την παραγωγή αρκετών τραγουδιών του Kanye West.

Ο Lyor Cohen, Στέλεχος μουσικής βιομηχανίας που κατείχε διάφορους εκτελεστικούς ρόλους στην Def Jam από το 1988 έως το 2004, δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι η εταιρεία «έχασε έναν από τους πιο δημιουργικούς στρατιώτες τoυ χιπ-χοπ».

«Είναι τιμή και προνόμιο που τον γνώρισα. Irv, θα μας λείψεις».

*Με πληροφορίες από: Guardian