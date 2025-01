Οι ινφλουένσερ που θεώρησαν ένα παιδί «καλό content», το υιοθέτησαν και το εγκατέλειψαν

Στις 26 Μαΐου 2020, οι vloggers Myka και James Stauffer με έδρα το Οχάιο ανέβασαν ένα νέο βίντεο στο YouTube με τίτλο «Μια ενημέρωση για την οικογένειά μας». Στο βίντεο, το ζευγάρι απάντησε σε εντεινόμενες ερωτήσεις των συνδρομητών του, επιβεβαιώνοντας ότι είχαν λύσει την υιοθεσία του 4,5 ετών τότε γιου τους Huxley, ένα παιδί το οποίο είχαν φέρει στο σπίτι τους από την Κίνα το 2017, όταν ήταν 2 ετών.

Οι Stauffers, οι οποίοι διατηρούσαν ένα κανάλι στο YouTube με την ονομασία «The Stauffer Life» με περίπου 700.000 συνδρομητές (περίπου ένα εκατομμύριο αν συνυπολογίσει κανείς και τα άλλα κανάλια τους), εξηγούσαν στο βίντεο που έχει πλέον διαγραφεί ότι οι ειδικές ανάγκες του Huxley υπερέβαιναν την ικανότητά τους να τον φροντίσουν σωστά.

Ο Huxley είχε διαγνωστεί ως αυτιστικός, κάτι που οι Stauffers γνώριζαν πριν τον υιοθετήσουν.

«Το παιδί είχε ειδικές ανάγκες που δε γνωρίζαμε»

«Μόλις ο Huxley γύρισε στο σπίτι, διαπιστώσαμε περισσότερες ειδικές ανάγκες που δεν γνωρίζαμε και που δεν μας είχαν πει», λέει ο James στο βίντεο. «Δεν υπάρχει ίχνος του σώματός μας που να μην αγαπά τον Huxley με όλο μας το είναι», πρόσθεσε η Myka.

«Δεν υπήρξε ούτε ένα λεπτό που να μην προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο και νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει ο James είναι ότι μετά από πολλαπλές αξιολογήσεις, πολλοί επαγγελματίες υγείας θεώρησαν ότι χρειαζόταν διαφορετική προσαρμογή και ότι οι ιατρικές του ανάγκες απαιτούσαν περισσότερα».

Οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ πολιτών είχαν πάει ακόμη και στο κανάλι του James με θέμα το αυτοκίνητο, «Stauffer Garage», όπου παρατήρησαν ότι το κάθισμα του αυτοκινήτου του Huxley δεν ήταν πλέον ορατό

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες

Οι τηλεθεατές έστελναν σχόλια ρωτώντας πού βρισκόταν ο Huxley για εβδομάδες από τότε που παρατήρησαν την απουσία του. Ήταν περίεργο που οι Stauffers, οι οποίοι παρείχαν καθημερινές ενημερώσεις για τη ζωή της οικογένειάς τους και τη διαδικασία υιοθεσίας του Huxley, σταμάτησαν ξαφνικά να δημοσιεύουν για τον γιο τους, του οποίου η λίστα αναπαραγωγής με τα σχετικά βίντεο έγινε ξαφνικά ιδιωτική.

Ένα ντοκιμαντέρ επί του θέματος

Η ιστορία των Stauffers επανεξετάζεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων του HBO Original που έκανε πρεμιέρα στις 15 Ιανουαρίου.

Εμπνευσμένο από ένα άρθρο της Caitlin Moscatello στο New York Magazine το 2020, το An Update On Our Family σκηνοθετείται από την Rachel Mason (Circus Of Books) και ξετυλίγει τον περίπλοκο κόσμο του οικογενειακού vlogging και της διακρατικής υιοθεσίας μέσω συνεντεύξεων με σημερινούς οικογενειακούς vloggers και ειδικούς του YouTube, ειδικούς σε θέματα υιοθεσίας και δημοσιογράφους.

Οι Stauffers δεν ανταποκρίθηκαν στην επικοινωνία των παραγωγών και δεν συμμετείχαν στο An Update On Our Family.

Φήμες λένε ότι το ζευγάρι μπορεί να έχει χωρίσει

Ποιοι είναι η Myka και ο James Stauffer;

Αυτή είναι η αληθινή ιστορία της Myka και του James Stauffer, των YouTubers που «επανεκτίμησαν» τον υιοθετημένο γιο τους, Huxley. Ποιοι είναι η Myka και ο James Stauffer; Η Myka και ο James Stauffer είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι από το Columbus.

Ήδη από το 2012, η Myka (τότε Myka Bellisari) ανέβαζε περιεχόμενο στο YouTube, όπου μοιραζόταν συμβουλές απώλειας βάρους και μιλούσε για τη ζωή της ως ανύπαντρη μητέρα και νοσοκόμα.

Περίπου εκείνη την εποχή, γνώρισε τον James Stauffer στον ιστότοπο γνωριμιών OKCupid- παντρεύτηκαν το 2014 και ξεκίνησαν το κοινό τους κανάλι The Stauffer Life, όπου δημοσίευαν προσωπικές ιστορίες σχετικά με τη σχέση τους και την αναπτυσσόμενη οικογένειά τους.

Η Kova, η οποία γεννήθηκε το 2011, είναι το μεγαλύτερο παιδί της Myka- αν και ο James δεν είναι ο βιολογικός γονέας της Kova, είναι στη ζωή της από τότε που ήταν νήπιο.

Το ζευγάρι έχει τρία βιολογικά παιδιά: την κόρη Jaka και τους γιους Radley και Onyx.

Αν και η Myka δημοσίευε για μια σειρά από οικιακά θέματα, όπως το μαγείρεμα και το καθάρισμα, τα υπερπροσωπικά βίντεο του ζευγαριού σχετικά με την αποβολή της Myka και την έκπληξη του James με ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης είχαν ιδιαίτερα καλές επιδόσεις, με τις προβολές να εκτοξεύονται σε εκατοντάδες χιλιάδες.

Αντίο νοσηλευτική, καλώς ήρθες vlogging

Τελικά, η Myka εγκατέλειψε τη νοσηλευτική για να επικεντρωθεί στο vlogging σε πλήρη απασχόληση. Καθώς το The Stauffer Life κέρδιζε συνδρομητές, κέρδισε επίσης συμφωνίες και συνεργασίες με εταιρείες όπως η Fabletics και η Mattel. Με 700.00 οπαδούς, δεν ήταν στην κορυφή των διαγραμμάτων οικογενειακού vlogging -το κανάλι οικογενειακού vlogging με την υψηλότερη κατάταξη το 2024 διαθέτει σήμερα περίπου 1,2 εκατ. συνδρομητές- αλλά ήταν σταθερά επιτυχημένο.

Το 2016, οι Stauffers ανακοίνωσαν στους τηλεθεατές ότι βρίσκονταν στη διαδικασία υιοθεσίας ενός μικρού αγοριού από την Κίνα μέσω του κλειστού πλέον πρακτορείου WACAP Adoptions.

Το ντοκιμαντέρ υποδηλώνει ότι οι Stauffers μπορεί να επέλεξαν να υιοθετήσουν μέσω της Κίνας λόγω της σχετικής σκοπιμότητας (αν και ακόμα όχι ακριβώς αστραπιαίας ταχύτητας) σε σύγκριση με άλλες μεθόδους- υποδηλώνει επίσης ότι οι Stauffers μπορεί να είχαν κίνητρο να συνεχίσουν να διευρύνουν την οικογένειά τους επειδή τα βίντεο σχετικά με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τα μωρά είχαν τόσο καλές επιδόσεις στο YouTube και έτσι ήταν ο μεγαλύτερος κερδοφόρος παράγοντας.

(Σημείωση: Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κίνα ανακοίνωσε ότι τερματίζει το πρόγραμμα διεθνών υιοθεσιών της).

«Tο να φέρνουν νέα παιδιά στην οικογένειά τους ήταν ένας σίγουρος τρόπος για να έχουν περισσότερες προβολές, να αποκτήσουν περισσότερους οπαδούς, να αποκτήσουν περισσότερες χορηγίες και να πάρουν περισσότερα χρήματα»

Νέα παιδιά ίσον νέα χρήματα

Όπως αναφέρει η πολιτιστική σχολιάστρια, Sophie Ross στη σειρά, «το να φέρνουν νέα παιδιά στην οικογένειά τους ήταν ένας σίγουρος τρόπος για να έχουν περισσότερες προβολές, να αποκτήσουν περισσότερους οπαδούς, να αποκτήσουν περισσότερες χορηγίες και να πάρουν περισσότερα χρήματα».

Σε γραπτή δήλωση του Ιουνίου 2020, η Myka αρνήθηκε ότι εκείνη και ο James είχαν υιοθετήσει τον Huxley για οικονομικούς ή επιχειρηματικούς λόγους, λέγοντας ότι εκείνη και ο σύζυγός της «δεν υιοθέτησαν τον Huxley για να αποκτήσουν πλούτο…

»Ενώ λάβαμε ένα μικρό μέρος των χρημάτων από τα βίντεο που παρουσίαζαν τον Huxley και το ταξίδι του, κάθε δεκάρα και πολύ περισσότερα πήγαιναν πίσω στη φροντίδα του», είπε.

«Η παροχή της φροντίδας και των υπηρεσιών που χρειαζόταν ο Huxley ήταν πολύ δαπανηρή και φροντίσαμε να έχει κάθε υπηρεσία και πόρο που μπορούσαμε να βρούμε».

Καθώς προχωρούσε η διαδικασία υιοθεσίας, η Myka μοιραζόταν φωτογραφίες του παιδιού που είχαν επιλέξει, το οποίο είχαν μετονομάσει σε «Huxley»

Στον δρόμο για την υιοθεσία του Huxley

Οι Stauffers μίλησαν επίσης στους τηλεθεατές για την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα υγείας ή/και ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχει το υιοθετημένο παιδί τους.

Σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, οι διακρατικά υιοθετημένοι μπορεί να έχουν υψηλότερα ποσοστά σωματικών προβλημάτων υγείας ανάλογα με τις συνθήκες στη χώρα γέννησής τους, συμπεριλαμβανομένου του υποσιτισμού, των μολυσματικών ασθενειών και των ιατρικών παθήσεων που δεν έχουν αντιμετωπιστεί λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη πριν από την υιοθεσία.

Καθώς προχωρούσε η διαδικασία υιοθεσίας, η Myka μοιραζόταν φωτογραφίες του παιδιού που είχαν επιλέξει, το οποίο είχαν μετονομάσει σε «Huxley». Εν τω μεταξύ, οι θεατές σχολίαζαν ενθουσιασμένοι ζητώντας περισσότερες ενημερώσεις από τους Stauffers και να μοιραστούν βίντεο από την επερχόμενη «ημέρα υιοθεσίας» τους στην Κίνα.

Τι συνέβη μετά την υιοθεσία του Huxley;

Αφού οι Stauffers υιοθέτησαν τον Huxley, ο οποίος εμφανιζόταν εμφανώς ταλαιπωρημένος στα βίντεο που κατέγραφαν το ταξίδι τους πίσω στο Οχάιο, η οικογένεια άρχισε να δημιουργεί λίστες αναπαραγωγής στο YouTube με την ιστορία της υιοθεσίας του Huxley.

Όπως επισημαίνεται στο ντοκιμαντέρ, ο αλγόριθμος του YouTube προωθεί σε μεγάλο βαθμό τις λίστες αναπαραγωγής, με αποτέλεσμα όποιος ενδιαφέρεται για περιεχόμενο σχετικά με την υιοθεσία ή το οικογενειακό vlogging να είναι πιθανό να πέσει πάνω στο περιεχόμενο των Stauffers.

Ομοίως, οποιοδήποτε περιεχόμενο σχετικά με τον Huxley απέφερε στους Stauffers υψηλότερη εμπλοκή σε σχέση με άλλα θέματα για τα οποία έκαναν αναρτήσεις.

Τελικά, οι Stauffers ασχολήθηκαν με την εξαφάνιση του Huxley στο περίφημο πλέον βίντεο «Μια ενημέρωση από την οικογένειά μας», όπου είπαν ότι οι ανάγκες του Huxley ήταν μεγαλύτερες από ό,τι τους είχαν πει αρχικά και ότι ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να τον φροντίσουν επαρκώς.

«Για εμάς, ήταν πραγματικά δύσκολο να ακούμε από τους γιατρούς, πολλά από τα σχόλιά τους που μας αναστάτωσαν», δήλωσε ο James στο βίντεο

Ήταν «αφελής» στη διαδικασία υιοθεσίας

«Για εμάς, ήταν πραγματικά δύσκολο να ακούμε από τους γιατρούς, πολλά από τα σχόλιά τους που μας αναστάτωσαν», δήλωσε ο James στο βίντεο. «Δεν θέλαμε ποτέ να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Και προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του και να τον βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο … τον αγαπάμε πραγματικά».

Το βίντεο προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων. Τον Ιούνιο του 2020, η Myka ακολούθησε με μια δήλωση ότι ήταν «αφελής» στη διαδικασία υιοθεσίας.

«Δεν μπορώ να πω ότι εύχομαι να μην είχε συμβεί ποτέ αυτό, γιατί εξακολουθώ να είμαι τόσο χαρούμενη που ο Huxley είναι εδώ και λαμβάνει όλη τη βοήθεια που χρειάζεται», έγραψε στο Instagram.

«Ξέρω επίσης ότι παρόλο που είναι πιο ευτυχισμένος στο νέο του σπίτι και τα πάει καλύτερα, εξακολουθεί να βιώνει τραύμα και λυπάμαι, κανένας υιοθετημένος δεν αξίζει άλλο τραύμα».

Να δοθεί σε άλλη οικογένεια

Οι δικηγόροι των Stauffers πρόσθεσαν σε επίσημη δήλωση ότι η Myka και ο James είχαν επιλέξει ειδικά μια νέα οικογένεια (σε αντίθεση με την τοποθέτησή του στο σύστημα αναδοχής) που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του.

«Από την υιοθεσία του, συμβουλεύτηκαν πολλούς επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης προκειμένου να παρέχουν στον Huxley την καλύτερη δυνατή θεραπεία και φροντίδα», ανέφεραν οι δικηγόροι τους.

«Με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα των επαγγελματιών υγείας συμβούλεψε τους πελάτες μας ότι ίσως θα ήταν καλύτερο για τον Huxley να δοθεί σε άλλη οικογένεια».

Η τελευταία απολογητική ανάρτηση της Myka Stauffer το 2020

Πού είναι ο Huxley τώρα;

Όταν η ιστορία των Stauffers έγινε viral το 2020, οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου έκαναν έλεγχο για τον Huxley. Το ντοκιμαντέρ διαβάζει τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης: «Η θετή μητέρα του Huxley του τραγουδούσε ένα τραγούδι καθώς καθόταν στην αγκαλιά της και χαμογελούσε. Ο Huxley φαινόταν πολύ χαρούμενος και καλά φροντισμένος. Προς το παρόν, η έρευνα θα κλείσει χωρίς περαιτέρω παρακολούθηση από το γραφείο μας».

Πού είναι τώρα οι Stauffers;

Η Myka Stauffer δεν έχει δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο YouTube από το 2020. Ο James Stauffer συνεχίζει να δημοσιεύει στο κανάλι του στο YouTube με θέμα την αυτοκινητοβιομηχανία, το Stauffer’s Garage.

*Με στοιχεία από time.com