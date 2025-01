Απίστευτα τυχερός ήταν ένας άνδρας στις ΗΠΑ, ο οποίος σώθηκε την τελευταία στιγμή από μία γυναίκα. Η Kayla Masotto από το Λονγκ Άιλαντ έβαλε σε κίνδυνο τη δική της ζωή για να σώσει έναν άγνωστο, που είχε πέσει σε παγωμένο κολπίσκο.

Σύμφωνα με το Fox5, ο άντρας προσπαθούσε να οδηγήσει ένα τζετ σκι στο Poospatuck Creek. Η γυναίκα έβλεπε τηλεόραση στο σαλόνι της, όταν είδε τον άνδρα στον πάγο. Ρώτησε αν χρειαζόταν βοήθεια, αλλά της απάντησε ότι ήταν καλά.

Το τζετ σκι όμως σύντομα άρχισε να καπνίζει και στη συνέχεια βυθίστηκε. Η Kayla Masotto χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή, άρπαξε τη σανίδα της και έτρεξε να τον βοηθήσει.

Ένα βίντεο, που αναρτήθηκε στα social media, δείχνει τη γυναίκα να σπρώχνει την σανίδα της στον παγωμένο κολπίσκο μέχρι να φτάσει στον άντρα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται να τον βγάζει από το νερό. Κάποιοι που βρίσκονταν σε μια κοντινή μαρίνα βοήθησαν πετώντας ένα σχοινί. Ο άνδρας φέρεται να ανασύρθηκε στην ακτή μόλις έφτασε το προσωπικό διάσωσης.

Kayla saw a man riding a waverunner on the frozen canal behind her home. With out hesitation she grabbed her paddle board and moved across the ice to where he was. Luckily for the man she was able to pull him to safety. 2 more minutes he may not have survived.

(🎥Pablo_aka_paul) pic.twitter.com/7Wsrj0O3ct

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) December 28, 2024