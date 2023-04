Μόλις 5 ετών όμως η μικρή Ζαϊνάμπ Κασίμ κατάφερε να σώσει την μητέρα της όταν λιποθύμησε μπροστά.

Η μικρή όχι μόνο κάλεσε τους διασώστες αλλά τους έδωσε και ακριβείς οδηγίες για το πώς θα έρθουν στο σπίτι.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Ιούνιο όταν η 5χρονη αφού επέστρεψε μετά το σχολείο στο σπίτι της στο ανατολικό Λονδίνο είδε τη μητέρα της, Σαμίνα, να πέφτει αναίσθητη στο πάτωμα.

Αφού προσπάθησε να την ξυπνήσει χωρίς αποτέλεσμα, η μικρή βρήκε το τηλέφωνο της μητέρας της και κάλεσε τους διασώστες.

London Ambulance Service has released a 999 call of a five-year-old asking for help after her mum fell unconscious.

