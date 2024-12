Ντέρμπι Δικεφάλων στην «Opap Arena» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου – «Μάχες σε Ηράκλειο και Καλλιθέα

Πράξη πρώτη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, με το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας (21:00) ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει. Μετά το 1-1 για το πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες συγκρούονται ξανά στο ίδιο γήπεδο και θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης.

Η Ένωση αναμένεται να παραταχθεί με πολλές αλλαγές όπως συνηθίζει ο Ματίας Αλμέιδα στα ματς του Κυπέλλου. Εκτός είναι οι Βίντα, Κάλενς με προβλήματα τραυματισμού και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι εκτός απροόπτου στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού. Για τον ΠΑΟΚ η μεγάλη απουσία είναι αυτή του Ότο που ένιωσε ενοχλήσεις και έμεινε στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα στην αποστολή είναι οι Τάισον και Ντεσπόντοφ.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 17:00 όταν ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί στο «Γεντί Κουλέ» την Παναχαϊκή. Τις δύο ομάδες χωρίζει μία κατηγορία και καταλαβαίνει κανείς πως οι Κρητικοί είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση, αλλά θα πρέπει να το επιβεβαιώσουν και στον αγωνιστικό χώρο. Σαλσέδο και Μπάκιτς είναι εκτός για τον ΟΦΗ ενώ ο Πανάγου δεν υπολογίζεται για τους Πατρινούς.

Στις 19:00 ο Πανιώνιος υποδέχεται στην Καλλιθέα – και όχι στη Νέα Σμύρνη – τον Αστέρα Τρίπολης. Και εδώ υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας, με τους Αρκάδες να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά να είναι και υποψιασμένοι μετά τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας του Αντώνη Νικοπολίδη επί του Πανσερραϊκού. Ο Χουχούμης είναι εκτός για τον Αστέρα ενώ ο Πανιώνιος δεν υπολογίζει στους Μπούση, Διονέλλη και Νοικοκυράκη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

To πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας:

Πρώτα ματς (17/12):

ΟΦΗ – Παναχαϊκή 17:00

Πανιώνιος – Aστέρας AKTOR 19:00

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00

Ρεβάνς

Τετάρτη 08/01

Αστέρας AKTOR – Πανιώνιος 18:00

Πέμπτη 09/01/2025

Παναχαϊκή – ΟΦΗ 17:00

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30

* Για τη φάση των «16» εκκρεμεί η ρεβάνς Παναθηναϊκός – Ατρόμητος, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού (08/01, 20:30).

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

1η αγωνιστική: 4 – 5 Φεβρουαρίου 2025, 2η αγωνιστική: 25 – 27 Φεβρουαρίου 2025

Path 1: Πανιώνιος vs Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Path 2: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

Ο τελικός:

Σάββατο 17 Μαΐου 2025