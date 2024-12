Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδος: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στους «8», με ανατροπή ο Πανιώνιος και έρχεται… Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Πανιώνιος και Αστέρας Τρίπολης στα σημερινά (5/12) ματς του Κυπέλλου Ελλάδος, ξεπέρασαν τα εμπόδια του Πανσερραϊκού και της Ζακύνθου, αντίστοιχα και προκρίθηκαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Ιστορικός πέτυχε νίκη ανατροπής κόντρα στο Πανσερραϊκό (3-0), μετά το 2-0 του πρώτου ματς και οι Αρκάδες με συνολικό σκορ 7-2 τσέκαραν το εισιτήριο για τους «8».

Χτες (4/12), ο Ολυμπιακός μετά το 1-1 με την Athens Kallithea, πήρε την πρόκριση, ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» με 7-1 το Αιγάλεω, ενώ ο Βόλος επικράτησε με 1-0 του ΟΦΗ, αλλά το 3-1 των Κρητικών από το πρώτο ματς τους έδωσε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Στα ματς της Τρίτης (3/12), η Παναχαϊκή επικράτησε 1-0 της Κηφισιάς και συνεχίζει στους «8», όπως και η ΑΕΚ μετά το 1-1 στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στον Άρη.

Απομένει η ρεβάνς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ατρόμητο, με τους «πράσινους» να έχουν επικρατήσει με 2-1, την Τρίτη, στο Περιστέρι και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος.

Τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδος:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1

Ολυμπιακός – Athens Kallithea 1-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-0

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

Πανιώνιος – Πανσερραϊκός 3-0

Αστέρας Τρίπολης – Ζάκυνθος 5-1

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος 2-0

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – ΠΑΟΚ 0-3

ΟΦΗ – Βόλος 3-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Athens Kallithea – Ολυμπιακός 0-1

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης 1-2

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών για το Κύπελλο Ελλάδος

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών για το Κύπελλο Ελλάδος