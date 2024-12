Ολυμπιακός – Athens Kallithea 1-1: Το Κύπελλο του Βέλντε και τα «σπασμένα» δοκάρια

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος πήρε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι στο «Γ. Καραϊσκάκης» 1-1 με την Athens Kallithea και σε συνδυασμό με το 1-0 του πρώτου παιχνιδιού προκρίθηκαν στους «8» της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες σκόραραν στο 23’ με τον Κρίστοφερ Βέλντε, είχαν τέσσερα δοκάρια και πολλές ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ, με το τελικό 1-1 να είναι μαγική εικόνα, καθώς η Athens Kallithea είχε μόνο το γκολ του Γιώργου Μανθάτη στο 3ο λεπτό.

Ο Νορβηγός έχει εξελιχθεί σε παίκτη – κλειδί για τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, καθώς είχε σκοράρει και στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Ο Σκανδιναβός μεσοεπιθετικός έβαλε τη σφραγίδα του και οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Ατρόμητος.

17 τελικές, 4 δοκάρια 1 γκολ

Η Athens Kallithea αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό, με τον Γιώργο Μανθάτη να ανοίγει το σκορ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μανθάτης έκανε το σουτ με το αριστερό από δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Στάμενιτς και κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του Πασχαλάκη.

Μετά το γκολ των φιλοξενούμενων ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός, με τους Πειραιώτες να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο και να κάνουν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Στο 5’ και στο 9’ ο Γκέλιος μπλόκαρε το σουτ του Στάμενιτς και την κεφαλιά του Ελ Κααμπί αντίστοιχα, στο 7’ οι Ερυθρόλευκοι είχαν δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέρτζιο Ολιβέιρα.

Στο 13’ το σουτ του Βέλντε από αριστερά έφυγε άουτ, όπως και η κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο 17’. Την ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Ντόη στο 21’. Δύο λεπτά αργότερα (23’), οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που έψαχναν, με τον Βέλντε. Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός έκανε το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Μαρότα και κατέληξε στα δίχτυα του Γκέλιου, με τον Σκανδιναβό να ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1.

Στο 29’ ο Ολυμπιακός είχε δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, σε κεφαλιά του Έσε, μετά από σέντρα του Βέλντε από αριστερά.

Στο 39’ οι Πειραιώτες είχαν μεγάλη τριπλή ευκαιρία με τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος είχε χαμένο τετ α τετ και δύο δοκάρια στην ίδια φάση.

Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου οι Ερυθρόλευκοι σκόραραν με τον Ελ Κααμπί, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Χαμηλό τέμπο, λίγες φάσεις

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας και έψαχνε τα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Στο 53’ ο Μπιανκόν ελίχθηκε ωραία από αριστερά και σούταρε από πλάγια θέση, αλλά ο Γκέλιος έδιωξε σε κόρνερ. Στο 68’ ο Βέλντε εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι από δεξιά, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας της Athens Kallithea έδιωξε σε κόρνερ. Στο 70’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο παιχνίδι, με τους Κωστούλα, Γουίλιαν και Ρέτσο να παίρνουν τις θέσεις των Ελ Κααμπί, Έσε και Ντόη. Εντεκα λεπτά αργότερα ο Βάσκος έριξε στο ματς και τον Τσικίνιο αντί του Μασούρα.

Στο 83’ ο Κωστούλας έκανε την προβολή, μετά από σουτ του Τσικίνιο, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Αποστολόπουλος, Ντόι (70′ Ρέτσος), Μπιανκόν, Ροντινέι, Εσε (70′ Γουίλιαν), Στάμενιτς, Ολιβέιρα, Βέλντε, Μασούρας (81′ Τσικίνιο) και Ελ Καμπί (70′ Κωστούλας).

ATHENS KALLITHEA: Γκέλιος, Πασαλίδης (46′ Ντεμέτριους), Μότοκ, Μαρότα (82′ Λουκίνας), Εντιαγέ, Ντιμπά, Μανθάτης, Καινούργιος, Μερκάτι (59′ Ματίγια), Βασιλόγιαννης (59′ Βαλμπουενά) και Ουλντρίκις (72′ Τζιάνι).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους 16 του Κυπέλλου:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1

Ολυμπιακός – Athens Kallithea 1-0

19:30 Βόλος – ΟΦΗ

21:30 1ο ματς Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ζάκυνθος

19:30 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος 2-0

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Αιγάλεω – ΠΑΟΚ 0-3

ΟΦΗ – Βόλος 3-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Athens Kallithea – Ολυμπιακός 0-1

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ