Σκάει μπαμ με Μαλεντόν: Ποιος τον «πολιορκεί», οι 18.8 πόντοι και ο… Ολυμπιακός (pic+vids)

Αναμφίβολα μία από τις «αποκαλύψεις» της φετινής Euroleague είναι ο Τεό Μαλεντόν.

Όντας μέλος ενός μέτριου συνόλου όπως αυτό της Βιλερμπάν, ξεχωρίζει προφανώς σαν τη μύγα μες στο γάλα. Και η ουραγός των προηγούμενων εκδόσεων, πραγματοποιεί μια εξόχως καλύτερη χρονιά φέτος. Και ρεκόρ 7-9 μετά από 16 αγώνες στη Regular Season, μπορεί να ελπίζει σε διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τα play in (πρώτη δεκάδα).

Τα νούμερα του πρωταγωνιστή της φετινής Βιλερμπάν είναι αδύνατο να περάσουν απαρατήρητα: 18.8 πόντοι, 4.2 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 23.4 PIR (Σύστημα Αξιολόγησης). Με τον Μαλεντόν να μας έχει χαρίσει φέτος μερικές σπουδαίες μπασκετικές παραστάσεις: 31 πόντοι στο ΣΕΦ, στο θρίλερ της 12ης Νοεμβρίου με τον Ολυμπιακό (ήττα στο… νήμα για τους Γάλλους με 94-92)! Αναμφισβήτητα αυτή ήταν η κορυφαία εμφάνιση του Γάλλου γκαρντ.

Από εκεί και πέρα; 26άρα στον Ερυθρό, 25άρα στην Μπασκόνια, 24άρα σε Μονακό και Αρμάνι, 23άρα στη Ρεάλ, 21 πόντοι στην Μπαρτσελόνα και στο χθεσινό (17/12) τεράστιο «διπλό» επί της Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι (79-82).

Όλα αυτά τα επιτεύγματα προφανώς και είναι δεδομένο πως θα στρέψουν όλα τα βλέμματα της μπασκετικής Ευρώπης πάνω του. Με τον 23χρονο Μαλεντόν πλέον να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται μια μεταγραφή σε top brand name της Euroleague. Αυτό αποκαλύπτει, άλλωστε, σε tweet του ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι.

«Ο Τεό Μαλεντόν έχει λάβει έντονο ενδιαφέρον από κορυφαία ομάδα της Euroleague. Ο Μαλεντόν έχει μέσο όρο 18,8 πόντους με την Βιλερμπάν, σε μια σεζόν που μοιάζει υποψήφιος MVP. Υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους το περασμένο καλοκαίρι με την ASVEL που θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει αυτή τη σεζόν», γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Theo Maledon has received strong interest from a top EuroLeague team.

Maledon is averaging 18.8 pts with Asvel Villeurbanne in a season as an MVP candidate.

Maledon has signed a one-year deal last summer with Asvel that will do everything to keep him this season.#Transfers pic.twitter.com/Z2zeCGYwBg

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 18, 2024