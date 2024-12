MVP της 13ης αγωνιστικής της Euroleague ο Μαλεντόν

Η νίκη της Βιλέρμπάν επί της Ρεάλ Μαδρίτης, με 80-78, μετά από επιμέρους σκορ 21-12 της γαλλικής ομάδας στην 4η περίοδο αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής προέκυψε, λοιπόν από τη Βιλερμπάν και δεν είναι άλλος από τον Τεό Μαλεντόν. Σημείωσε 23 πόντους με 7/7 βολές, 5/7 δίποντα και 2/5 τρίποντα.

Επιπρόσθετα μάζεψε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και κέρδισε 6 φάουλ για να συγκεντρώσει 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο τίτλος του MVP… έγινε συνήθεια για τον Μαλεντόν την τρέχουσα σεζόν, καθώς αυτή είναι η 3η φορά που αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης μίας αγωνιστικής φέτος.

