Σε κάθειρξη τουλάχιστον 26 ετών καταδικάστηκε άντρας που όρμησε σε δικαστή στο Λας Βέγκας, όταν του ανακοίνωσε πως θα πάει για δεύτερη φορά φυλακή.

Ο 31χρονος Ντιόμπρα Ρέντεν, που είχε καταδικαστεί ξανά στο παρελθόν για βιαιοπραγία και καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας, είχε βρεθεί ενώπιον της Μέρι Κέιλ Χόλθους προκειμένου να του ανακοινωθεί η ποινή του. Τότε, της όρμησε και την έριξε στο έδαφος ενώ οι φρουροί και το προσωπικό του δικαστηρίου επιχείρησαν να τον συγκρατήσουν.

Η επίθεση είχε καταγραφεί σε βίντεο, όπου φαίνεται ο Ρέντεν να εξοργίζεται στο άκουσμα της ποινής του, να πηδά τα έδρανα και να αρπάζει τη δικαστή στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Έντρομοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να τον σταματήσουν.

SHOCK VIDEO: Las Vegas judge attacked in court during sentencing for three-time felon accused of attempted battery with substantial bodily harm pic.twitter.com/cJXujqmqO9

— Breaking911 (@Breaking911) January 3, 2024