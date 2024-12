Ένας άνδρας απαθανατίζει τη σκηνή με το τηλέφωνό του: ένοπλοι άνδρες σπάνε τις κλειδαριές των κελιών της Σεντνάγια, της φυλακής στη Συρία που ήταν επί χρόνια τόπος κακοποιήσεων και εγκλημάτων του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά βγαίνουν καταβεβλημένοι, διστακτικά, δυσκολευόμενοι να πιστέψουν ότι ο πρόεδρος Άσαντ πράγματι ανετράπη.

«Είστε ελεύθεροι άνθρωποι, βγείτε έξω! Τελείωσε, ο Μπασάρ έφυγε, τον τσακίσαμε», ακούγεται στο κινητό ο άντρας να φωνάζει, λίγες ώρες μετά την είσοδο των ανταρτών στη Δαμασκό και τη διαφυγή στη Ρωσία του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Δεκάδες άντρες, σκελετωμένες σιλουέτες ανθρώπων, ορισμένοι κουβαλώντας συγκρατούμενούς τους επειδή είναι πολύ αδύναμοι για να περπατήσουν μόνοι, βγαίνουν από το κελί.

Κανένα έπιπλο δεν φαίνεται, μόνο μερικές λεπτές κουβέρτες πεταμένες στο πάτωμα. Και τοίχοι φαγωμένοι από την υγρασία και τη βρωμιά.

«Τι συνέβη;». Το ερώτημα επιστρέφει στα χείλη των ελεύθερων πλέον κρατουμένων.

Μόλις ανετράπη ο Άσαντ, οι αντάρτες όρμησαν προς τις φυλακές.

Στη Σεντνάγια, γύρω στα 30 χλμ από τη Δαμασκό, η απελευθέρωση των κρατουμένων δείχνει να είναι πιο δύσκολη.

Η ομάδα διάσωσης Λευκά Κράνη λέει ότι αναζητά «κρυμμένα υπόγεια κελιά» αυτής της ζοφερής φυλακής. Μέχρι στιγμής οι αναζητήσεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Και τα μέλη της ομάδας Λευκά Κράνη γκρεμίζουν τοίχους και γωνίες από χθες Κυριακή με βαριοπούλες ή με σιδερένιες ράβδους στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα κρυμμένα κελιά.

Specialized White Helmets teams are continuing search in Sednaya Prison, notorious for holding thousands of detainees and being one of the world’s most horrendous prisons. They are looking for hidden doors or undiscovered basements reportedly connected to the facility, which… pic.twitter.com/WkZffAzm1M

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 9, 2024