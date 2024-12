Βίντεο κατέγραψε μια ανατριχιαστική στιγμή στη Συρία, όπου ένα μικρό παιδί φαίνεται να βγαίνει από κελί φυλακής του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το μικρό αγόρι στέκεται δίπλα στις ξεκλείδωτες πόρτες των κελιών της φυλακής, που είναι γνωστή και ως «ανθρώπινο σφαγείο».

Καθώς τον πλησιάζουν οι αντάρτες και τζιχαντιστές και μοιάζει μπερδεμένο καθώς φωνάζουν «Allahu Akbar» καθώς απελευθερώνουν εκατοντάδες κρατούμενους από τη διαβόητη φυλακή του Άσαντ, στα περίχωρα της Δαμασκού στη Συρία.

Attempts to free prisoners from the underground dungeons of the notorious Saydnaya prison in Damascus. #Syria pic.twitter.com/q45Exfakdj

— DOAM (@doamuslims) December 8, 2024