Τριαντάρης άκουσε να του απαγγέλλονται χθες Κυριακή κατηγορίες για οκτώ φόνους, μετά την επίθεση που διέπραξε μετατρέποντας αυτοκίνητο σε όπλο στο Βανκούβερ, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, εν μέσω φεστιβάλ της κοινότητας των μεταναστών από τις Φιλιππίνες στην καναδική μεγαλούπολη (στη φωτογραφία, από το Χ, επάνω, ο δράστης της επίθεσης).

Kai Ji Adam lo the man charged in vancouver mass killing. He’s been arrested and charged with murder. #Vancouver #CanadaStrong #praying pic.twitter.com/yWN7FqLXPz

— @slipperyslipper (@Darcy16169991) April 28, 2025