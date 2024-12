Η Διεθνής Αμνηστία τόνισε χθες Κυριακή ότι οι δράστες των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν επί προεδρίας του Μπασάρ αλ Ασαντ στη Συρία πρέπει να κριθούν σε «δίκαιες δίκες» που θ’ αποκλείουν την εσχάτη των ποινών, και χαιρέτισε μια «ιστορική ευκαιρία» για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της βίας (στη φωτογραφία από amnesty.org, επάνω, σπασμένο κάδρο με τη φωτογραφία του Μπασάρ αλ Ασαντ).

After over five decades of brutality and repression the people of Syria may finally have an opportunity to live free of fear with their rights respected after the ousting of President Bashar al-Assad. https://t.co/YZKFBv2djL

