Ο νέος… Μέσι: Η συλλογή τίτλων του Λαμίν Γιαμάλ «τρομάζει» (pics)

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το Copa Del Rey κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα απίθανο ματς, όπου νίκησε με 3-2 στην παράταση, χάρη σε γκολ του Κουντέ, με τον Λαμίν Γιαμάλ να συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να κατακτάει τον έναν τίτλο μετά τον άλλον.

Ο 17χρονος σούπερ σταρ της Μπάρτσα είχε δύο ασίστ στο ματς και πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, πανηγυρίζοντας έξαλλα ακόμη έναν τίτλο με τους «μπλαουγκράνα».

Ο Γιαμάλ βαδίζει στα… χνάρια του Μέσι, ενώ όσα έχει καταφέρει είναι τρομακτικά, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι έχει πάρει ήδη και το Euro με την εθνική Ισπανίας το περασμένο καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαμάλ στα 17 του έχει κατακτήσει ήδη πολλά ατομικά βραβεία (Golden Boy, Kopa Trophy, Μέλος της κορυφαίας ομάδας του Euro 2024, Καλύτερος νεαρός παίκτης του Euro 2024, Μέλος της καλύτερης ενδεκάδα της FIFA για το 2024), ενώ σε συλλογικό επίπεδο μετράει ήδη μία La Liga, ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Super Cup Ισπανίας.

Από εκεί και πέρα, ο Γιαμάλ διεκδικεί ακόμη το Champions League με την Μπαρτσελόνα, αφού είναι στα ημιτελικά και παίζει με την Ίντερ, ενώ είναι και φαβορί για ακόμη μια La Liga, καθώς είναι στο +4 από τη δεύτερη θέση και τη Ρεάλ.

Lamine Yamal at just 17 years old:

🏆 1x EUROs

🏆 1x La Liga

🏆 1x Copa del Rey

🏆 1x Supercopa

⚽️ 48 G/A for Barcelona

👕 19 caps for Spain

⚽️ 12 G/A for country

🏆 Golden Boy award

🏆 Kopa Trophy

🥇 EURO Young Player of the Tournament

🤩 EURO Team of the Tournament

👊 2024… pic.twitter.com/W5NOwVPZxd

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 27, 2025