Ο Γιαμάλ πανηγύρισε το Copa del Rey φορώντας επικά γυαλιά (pics)

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Copa del Rey επικρατώντας με 3-2 στην παράταση χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Ζουλ Κουντέ λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα πέναλτι.

Όπως ήταν λογικό, η κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου και ειδικά απέναντι στους «μερένγκες»… τρέλανε τους παίκτες του Χάνσι Φλικ οι οποίοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, με τον Λαμίν Γιαμάλ να είναι στο επίκεντρο.

Ο σταρ των Καταλανών τα… έδωσε όλα και οι κάμερες ήταν στραμμένες πάνω του επιλέγοντας μάλιστα να φορέσει δύο ζευγάρια γυαλιά στο κεφάλι του, όπου σε συνδυασμό με το ξανθό μαλλί έφερε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Lamine Yamal dancing while wearing two pairs of glasses after winning the Copa del Rey 😂🕺 pic.twitter.com/8aoF4wrjU3

— ESPN FC (@ESPNFC) April 26, 2025