Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Συρία. Το καθεστώς Άσαντ κατέρρευσε μετά την επέλαση δυνάμεων αντικαθεστωτικών και τζιχαντιστών από τα ανατολικά της χώρας μέχρι και την Δαμασκό, την οποία και κατέλαβαν.

Οι δυνάμεις υπό την ηγεσία του Αλ Τζολάνι ελέγχουν απόλυτα την πρωτεύουσα. Έχουν καταλάβει το προεδρικό μέγαρο, την τηλεόραση και όλα τα κυβερνητικά κτήρια, ενώ δεν καταγράφεται καμία αντίσταση.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (8/12) οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι εισήλθαν στη Δαμασκό και ότι πλέον η χώρα είναι ελεύθερη από τα δεσμά του Μπασάρ αλ Άσαντ, υποδηλώνοντας ουσιαστικά την ανατροπή του καθεστώτος. Διαμηνύοντας πως ο «τύραννος» Άσαντ τράπηκε σε φυγή, κάλεσαν τους εκτοπισμένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην «ελεύθερη Συρία».

«Ο τύραννος Μπασάρ αλ Άσαντ έχει φύγει. Ανακηρύσσουμε τη Δαμασκό ελεύθερη από τον τύραννο Μπασάρ αλ Άσαντ», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος Άσαντ φέρεται να επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε προς άγνωστο προορισμό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, προτού αποσυρθούν (από αυτό) τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας», είπε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες πανηγυρίζουν για την πτώση του Άσαντ. Σε βίντεο φαίνονται να έχουν βγει στους δρόμους της πρωτεύουσας της Συρίας, να κυματίζουν σημαίες, να ζητωκραυγάζουν και να φωνάζουν συνθήματα για την ανατροπή ενός «τυράννου».

Άλλοι πυροβολούν στον αέρα για το τέλος της 24χρονης αυταρχικής εξουσίας του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Massive celebrations in Damascus as dawn breaks on a free Syria for the first time in history

Syrian rebels advanced toward Damascus as front lines collapsed across the country, posing an existential threat to President Bashar al-Assad's 24-year rule

«Ο Θεός είναι μεγάλος» φώναζαν ένοπλοι μαχητές μπαίνοντας στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό, έχοντας πια καταλάβει την πρωτεύουσα.

Αντάρτες της ισλαμιστικής μαχητικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) και Σύροι πολίτες, που βγήκαν στους δρόμους πανηγυρίζοντας για την πτώση του Άσαντ, εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο, με εικόνες και βίντεο που τους δείχνουν να κινούνται ελεύθερα σε όλους τους χώρους του να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σε βίντεο διακρίνονται στον προαύλιο χώρο του μεγάρου, καθώς και στις πύλες εισόδου του, ενώ οικογένειες εισέρχονται στο κτήριο και κάποιοι φεύγουν κρατώντας πιάτα και άλλα αντικείμενα.

🇸🇾👀 Syrian rebels have entered Assad's palace in Damascus. What Russia has been building in this country for almost 10 years has been destroyed.

‼ This morning, the rebels announced the beginning of a new era. People in Syria are celebrating in the streets.

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 8, 2024