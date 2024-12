Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη Συρία και τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ κυκλοφόρησε η Ρωσία.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο Άσαντ έχει φύγει από τη Συρία και διέταξε «ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας».

Στην ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο δεν διευκρινίζει πού βρίσκεται τώρα ο Άσαντ. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες φήμες από το πρωί της Κυριακής που ανέφεραν ότι το αεροπλάνο που τον μετέφερε, συνετρίβη.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, τονίζεται ότι η Μόσχα παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Συρία με ιδιαίτερη ανησυχία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Άσαντ έφυγε από τη Συρία μετά από διαπραγματεύσεις με ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην ένοπλη σύγκρουση στη Συρία.

Όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, η Μόσχα έχει θορυβηθεί από τις εξελίξεις στη Συρία και οι βάσεις της στο συριακό έδαφος έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή. Επί του παρόντος πάντως δεν υπάρχει κάποια «σοβαρή απειλή» για την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων.

Η Ρωσία, σημειώνεται στην ανακοίνωση, δεν συμμετείχε σε συνομιλίες σχετικές με την παράδοση της εξουσίας, μολονότι είναι σε επαφή «με όλες τις αντιπολιτευόμενες ομάδες» στη Συρία.

Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν τη βία και να επιλύσουν ειρηνικά τα προβλήματα.

Τέλος, το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των Ρώσων που βρίσκονται στη Συρία.

Ο συνασπισμός των Σύρων ανταρτών δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζει τη δουλειά για να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση της εξουσίας στη Συρία σε μια μεταβατική κυβέρνηση με πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες.

«Η μεγάλη συριακή επανάσταση πέρασε από το στάδιο του αγώνα για την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στον αγώνα για να οικοδομήσουμε μαζί μια Συρία που να αρμόζει στις θυσίες του λαού της», πρόσθεσαν σε δήλωσή τους οι αντάρτες.

Syrian opposition fighters have spoken on state TV to say that ‘the regime of tyrant Bashar al-Assad has been toppled’.

Rebels entered Damascus and freed prisoners ‘unjustly held’ by the regime, as Assad fled the country. pic.twitter.com/czKoGhFViv

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2024