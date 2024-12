Ο συνασπισμός των ανταρτών στη Συρία δηλώνει ότι εργάζεται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της εξουσίας σε ένα μεταβατικό κυβερνητικό όργανο με πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες.

«Η μεγάλη συριακή επανάσταση έχει περάσει από το στάδιο του αγώνα για την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στον αγώνα για να οικοδομήσουμε μαζί μια Συρία που θα αρμόζει στις θυσίες του λαού της», προσθέτουν σε ανακοίνωσή τους οι αντάρτες.

Ο Σύρος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι δήλωσε σήμερα ότι παραμένει στο σπίτι του και είναι έτοιμος να συνεργαστεί για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, μετά τη φυγή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και την είσοδο των ανταρτών στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

«Αυτή η χώρα μπορεί να είναι μια κανονική χώρα, οικοδομώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές της και με όλον τον κόσμο (…) αλλά αυτό το ζήτημα θα είναι ευθύνη οποιασδήποτε ηγεσίας επιλέξει ο συριακός λαός και είμαστε έτοιμοι για συνεργασία μαζί της», λέει μεταξύ άλλων ο Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανέβασε στο Facebook.

Σύμφωνα με το Reuters, ζήτησε να γίνουν ελεύθερες εκλογές έτσι ώστε ο λαός της Συρίας να επιλέξει όποιον θέλει για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Νωρίτερα, βίντεο που μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media, έδειχναν τον αλ Τζαλάλι να πηγαίνει προς το αυτοκίνητό του με τη συνοδεία ένοπλων αναρτών.

