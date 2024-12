Φήμες ότι έπεσε το αεροπλάνο του Μπασάρ αλ Άσαντ

Ένα αεροπλάνο της Syrian Air απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Δαμασκού περίπου την ώρα που η πρωτεύουσα της Συρίας καταλαμβανόταν από τους αντάρτες, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο Flightradar, ενώ φημολογείται ότι σε αυτό επέβαινε ο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το αεροπλάνο πέταξε αρχικά προς τα παράλια της Συρίας, προπύργιο των Αλαουιτών του Άσαντ, αλλά στη συνέχεια έκανε μια απότομη στροφή 180 μοιρών και πέταξε για λίγα λεπτά προς την αντίθετη κατεύθυνση πριν εξαφανισθεί από τον χάρτη.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ποιoς επέβαινε στο αεροπλάνο αυτό.

Δύο συριακές πηγές είπαν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Άσαντ να σκοτώθηκε σε αεροπορική συντριβή, καθώς αποτελεί μυστήριο γιατί το αεροπλάνο έκανε απότομη στροφή 180 μοιρών και εξαφανίσθηκε από το χάρτη.

«Εξαφανίσθηκε από τα ραντάρ, πιθανόν να έσβησαν το transponder, αλλά πιστεύω πως είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα να καταρρίφθηκε το αεροπλάνο», είπε μία συριακή πηγή χωρίς να επεκταθεί.

