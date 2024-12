Για τις εξελίξεις στη Συρία μίλησε από την Ντόχα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος επισήμανε ότι η Άγκυρα δεν γνωρίζει τι απέγινε ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, ωστόσο είπε ότι ίσως να έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Από το πρωί της Κυριακής υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι το αεροπλάνο του Άσαντ κατέπεσε μετά τη φυγή του από τη Δαμασκό, την οποία έχουν καταλάβει οι αντάρτες.

#BREAKING Türkiye does not know where Syria’s Bashar al-Assad is, says Foreign Minister Fidan, adding that he might have gone abroad pic.twitter.com/JzRFETucwS

Η Τουρκία δίνει μεγάλη σημασία στην εθνική ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, τόνισε ο Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι ο συριακός λαός θα διαμορφώσει το μέλλον της χώρας, προσθέτοντας ότι εκατομμύρια Σύριοι που είχαν φύγει από τη χώρα τους εξαιτίας του καθεστώτος Άσαντ, τώρα μπορούν να επιστρέψουν.

Μετά τις εξελίξεις στη Συρία, η Τουρκία καλεί όλους τους παράγοντες στην περιοχή και αλλού να ενεργήσουν με ψυχραιμία και προσοχή, καθώς η περιοχή δεν πρέπει να παρασυρθεί σε περαιτέρω αστάθεια, τόνισε ο Φιντάν.

Οι κρατικοί θεσμοί της Συρίας πρέπει να προστατευθούν, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης πρέπει να ενωθούν άμεσα, σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας, χρησιμοποιώντας όλα όσα διαθέτει για την ανοικοδόμηση της χώρας μαζί με τους γείτονές της, τόνισε ο Φιντάν.

«Η Τουρκία ενεργεί προσεκτικά για να διασφαλίσει ότι οι τρομοκράτες του Daesh/ISIS, του PKK» δεν θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση στη μετα-καθεστωτική Συρία, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι είναι σε επαφή με τις ΗΠΑ.

Η συνέντευξη Τύπου του Φιντάν:

Turkish FM Hakan Fidan on fall of Assad’s regime:

– Syrian people will shape the future of their country

– Int’l community must support the Syrian people

– New administration must be established in an orderly manner

– There must never be a desire for revenge pic.twitter.com/R70HDoJ4Kg

