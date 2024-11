Ένας μαύρος άνδρας που καταδικάστηκε στην Πολιτεία της Νότιας Καρολίνας, σε μια δίκη που όλοι οι ένορκοι ήταν λευκοί, για τη δολοφονία ενός ταμία το 1999, αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα.

Ο 59χρονος Ρίτσαρντ Μουρ καταδικάστηκε σε θάνατο το 2001 για τη δολοφονία του Τζέιμς Μαχόνεϊ, ενός ταμία σε ένα ψιλικατζίδικο στο οποίο ο Μουρ μπήκε άοπλος.

Ξέσπασε καυγάς, ο ταμίας έβγαλε όπλο και τραυματίστηκαν και οι δύο άνδρες, ο Μαχόνεϊ θανάσιμα. Στη συνέχεια ο Μουρ έφυγε από το κατάστημα αφού πήρε χρήματα από το ταμείο. Ο Μουρ ισχυρίστηκε ότι ενήργησε όντας σε αυτοάμυνα.

Αν η εκτέλεσή του, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα ΗΠΑ) πραγματοποιηθεί, θα είναι η 21η στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους, όλες με θανατηφόρα ένεση, με εξαίρεση δύο στην Αλαμπάμα (νότια) με εισπνοή αζώτου, μέθοδος που καταγγέλθηκε από τον ΟΗΕ που τη συνέκρινε με μορφή «βασανιστηρίου».

Η Νότια Καρολίνα πραγματοποίησε την πρώτη της εκτέλεση θανατοποινίτη από το 2011 τον Σεπτέμβριο.

Έχοντας εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα, η μοίρα του Μουρ βρίσκεται στα χέρια του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Πολιτείας, Χένρι ΜακΜάστερ, ο οποίος μπορεί ακόμα, τελευταία στιγμή να αλλάξει την ποινή του.

Μια συγκέντρωση υπογραφών για το σκοπό αυτό έχει υπογραφεί από περισσότερα από 50.000 άτομα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

South Carolina is set to execute Richard Moore tonight despite objections from the judge who sentenced him to death, three trial jurors, the corrections dept ex-director + a former state justice. They all support clemency – will Gov @HenryMcmaster?https://t.co/RnL67N6py7

— Sam Levin (@SamTLevin) November 1, 2024