Η εκτέλεση του 73χρονου Αμερικανού, Τόμας Κριτς, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο στο Άινταχο σταμάτησε την τελευταία στιγμή χθες, Τετάρτη, καθώς δεν κατάφεραν να του χορηγήσουν τη φονική ένεση στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές αυτής της πολιτείας στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

Έπειτα από περίπου μία ώρα η διεύθυνση της φυλακής κατέληξε ότι ήταν αδύνατο «να γίνει ενδοφλέβια έγχυση», εξήγησαν οι σωφρονιστικές αρχές του Άινταχο.

Η απόφαση ελήφθη αφού έγιναν οκτώ προσπάθειες – στα χέρια και τα πόδια– να γίνει ενδοφλέβια έγχυση στον καταδικασμένο, διευκρίνισε ο διευθυντής των αρχών Τζος Τίγουολτ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν ή πότε θα επαναπρογραμματιστεί η εκτέλεσή του Κριτς.

I talked to multiple people impacted by IDOC’s unsuccessful execution of Thomas Creech, including the granddaughter of one of his victims.

Είκοσι τέσσερις εκτελέσεις με φονική ένεση το 2023

Και οι 24 εκτελέσεις που έγιναν στις ΗΠΑ το 2023 πραγματοποιήθηκαν με φονική ένεση.

Για τον ίδιο λόγο με αυτόν του Κιτς είχε αναβληθεί η εκτέλεση του Κένεθ Σμιθ στην Αλαμπάμα στις 17 Νοεμβρίου 2022. Ο Σμιθ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 1996 για τον φόνο μίας γυναίκας, έπειτα από παραγγελία του συζύγου της.

Τελικά ο άνδρας εκτελέστηκε στις 25 Ιανουαρίου με υποξία λόγω της εισπνοής αζώτου, κάτι που έγινε πρώτη φορά παγκοσμίως και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Η δεύτερη εκτέλεση που έγινε χθες στη χώρα, αυτή του 50χρονου Ίβαν Κάντου η τύχη του οποίου είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών διασημοτήτων, πραγματοποιήθηκε στο Τέξας χωρίς πρόβλημα.

Ο Τόμας Κριτς ήταν ένας κατά συρροή δολοφόνος που έχει περάσει περισσότερα από 40 χρόνια περιμένοντας να εκτελεστεί. Καταδικάστηκε σε θάνατο για τον φόνο συγκρατούμενού του, όταν εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, και θα έπρεπε να εκτελεστεί επίσης με τη χορήγηση φονικής ένεσης.

NEW: Martin Sheen and Sister @helenprejean call on Governor Greg Abbott to grant a stay of execution for Ivan Cantu until all new evidence can be examined.

Join them: https://t.co/foKRxEL8i2 pic.twitter.com/1jBMNwzgvg

— MoveOn (@MoveOn) February 26, 2024