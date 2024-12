Αντίπαλος ΠΑΟΚ: Κοντά στον δανεισμό του Ναμπί Κεϊτά η Φερεντσβάρος

Ο Ναμπί Κεϊτά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται διαρκώς σε πτωτική πορεία, έχοντας πολύ συχνά προβλήματα τραυματισμού, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι και μικρά για τον παίκτη που ανέδειξε η Λειψία.

Στη Λίβερπουλ δεν καθιερώθηκε ποτέ εξαιτίας αυτών των προβλημάτων αυτών και τον άφησε ελεύθερο στα 29 του χρόνια. Η ομάδα που πίστεψε σε εκείνον και στην αναγέννησή του ήταν η Βέρντερ Βρέμης χωρίς να δικαιωθεί.

Ο διεθνής μέσο από την Γουινέα να μετράει μόλις πέντε συμμετοχές την περασμένη σεζόν και να συμπεριλαμβάνεται στη χειρότερη 11άδα της Bundesliga και μην έχει φέτος ούτε μία συμμετοχή με τους πράσινους της Βρέμης.

Αυτό τον έχει οδηγήσει στην πόρτα της εξόδου από τον γερμανικό σύλλογο με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για δανεισμό του από την Βέρντερ στην Φερεντσβάρος.

Μάλιστα, οι φήμες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων φούντωσαν το βράδυ της Κυριακής, με τον Κεϊτά να εντοπίζεται στις εξέδρες του γηπέδου να παρακολουθεί την αναμέτρηση της ομάδας στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Naby Keita is set for a move to Hungary 🇭🇺

The midfielder was spotted in the crowd for Ferencváros ahead of a potential loan from Werder Bremen for whom he hasn’t played any minutes this season pic.twitter.com/KcLxZHuu2T

— Empire of the Kop (@empireofthekop) December 9, 2024