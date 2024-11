«Πολιορκημένη» η κυβέρνηση στο Ισλαμαμπάντ από χιλιάδες διαδηλωτές - «Μπορεί να κατεβάσουμε τον στρατό»

Νέα πολιτική κρίση βιώνει το Πακιστάν καθώς χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούν την απελευθέρωση του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Ιμράν Χαν, έχουν φτάσει έξω από το Ισλαμαμπάντ όπου η κυβέρνηση έχει επιβάλει «λοκντάουν ασφαλείας» ήδη από το Σάββατο με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει τις εισόδους στην πρωτεύουσα.

Οι αρχές επέβαλαν ακόμα μπλακ άουτ στο διαδίκτυο ενώ σχολεία και επιχειρήσεις είναι κλειστά. Διακόπηκαν επίσης όλες οι δημόσιες συγκοινωνίες μεταξύ των πόλεων και των τερματικών σταθμών, σύμφωνα με το Reuters.

Οι χιλιάδες διαδηλωτές, που ξεκίνησαν κατά κύριο λόγο από την πόλη Πεσαβάρ (σσ προπύργιο του Χαν) κατάφεραν να φτάσουν στα περίχωρα της πρωτεύουσας του Πακιστάν όπου συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις σπάζοντας οδοφράγματα και πυρπολώντας αστυνομικά τμήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές δύο αστυνομικοί και τέσσερις αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, ενώ οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι η αστυνομία τους επιτέθηκε με δακρυγόνα αλλά και αληθινές σφαίρες.

Γιατροί του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν δήλωσαν στο CNN ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τέσσερις αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και ένας πολίτης. Πολλές πηγές δήλωσαν επίσης στο CNN ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Security vehicles run over demonstrators in Pakistan. This is a crime. pic.twitter.com/u7emagcE5X — Wajahat S. Khan (@WajSKhan) November 26, 2024

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, οι διαδηλωτές είχαν παραβιάσει τα όρια της πόλης και ένα μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο Zero Point, έναν κόμβο αρκετά μέσα στην πόλη.

Στρατιώτες διακρίνονταν έξω από βασικά κυβερνητικά κτίρια στο Ισλαμαμπάντ, όπως το κοινοβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο και η Γραμματεία.

Η κυβέρνηση έχει ήδη πει ότι μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 245, με το οποίο μπορεί να κινητοποιήσει τον στρατό εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Imran Khan supporters breach lockdown in Pakistan’s Islamabad — in pictures https://t.co/kEXvEdpuou pic.twitter.com/DR2JuYEN3y — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 26, 2024

Η αστυνομία είχε συλλάβει περισσότερους από 4.000 διαδηλωτές πριν από την πορεία, σε μία αποτυχημένη προσπάθεια να την εμποδίσει.

Η συνταγματική μεταρρύθμιση

Οι διαδηλωτές ζητούν την απελευθέρωση του Ιμράν Χαν, πρώην αστέρα του κρίκετ, που έγινε ένας από τους πιο δημοφιλείς πρωθυπουργούς από το 2018 έως το 2022 πριν καθαιρεθεί με πρόταση μομφής στο Κοινοβούλιο και οδηγηθεί αργότερα στη φυλακή για πάνω από 100 κατηγορίες διαφθοράς τις οποίες αρνείται, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη.

Ο Χαν και το κόμμα του PTI – το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της χώρας – παραμένουν δημοφιλείς και η φυλάκισή του έχει εκτοξεύσει στα ύψη την ήδη τεταμένη αναμέτρηση μεταξύ του ισχυρού στρατού της χώρας και των υποστηρικτών του.

Το PTI κατηγόρησε την κυβέρνηση κλεμμένη νίκη των εκλογών του Φεβρουαρίου, που «δεν έγιναν δίκαια και ελεύθερα» και μαζικές διαμαρτυρίες για την απελευθέρωση του Χαν έχουν γίνει και άλλες φορές.

Supporters of Pakistan’s ex-PM Iman Khan are descending on the capital, Islamabad, demanding an end to what they say is political persecution of the popular political leader. pic.twitter.com/C9gKUTf3WD — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 25, 2024

Imran Khan supporters, singing and dancing on their march towards Islamabad – Neither road blocks nor tear-gassing has diminished their spirit! After Sri Lanka and Bangladesh, is Pakistan next? pic.twitter.com/txcS151q8F — Ashok Swain (@ashoswai) November 25, 2024

Ωστόσο, στις 21 Οκτωβρίου η κυβέρνηση του Πακιστάν προώθησε μία συνταγματική τροπολογία η οποία ενισχύει τις εξουσίες της κυβέρνησης να επιλέγει τους δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων και τους δικαστές που εκδικάζουν πολιτικές υποθέσεις.

Κινητοποιήσεις έγιναν την Κυριακή και σε χώρες που ζουν Πακιστανοί σε αλληλεγγύη με τους διαδηλωτές στη χώρας τους. Αντίστοιχη κινητοποίηση έγινε και στην Αθήνα.

Οι κινητοποιήσεις δεν φαίνεται να εκτονώνονται με τον Αzeema Cheema, ειδικό πολιτικής οικονομίας με έδρα το Ισλαμαμπάντ, να εκτιμά ότι μπορεί να διαρκέσουν για μία εβδομάδα με την κυβέρνηση «πολιορκημένη» στην πρωτεύουσα.

Το κόστος του «λοκντάουν»

«Αυτό που δεν πρέπει να υποτιμούμε είναι ότι ο Χαν κατάφερε με επιτυχία να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους και τους υποστηρικτές του κόμματός του ξανά και ξανά. Ο Χαν μπόρεσε να το κάνει αυτό με μικρό ή καθόλου κόστος για το κόμμα του», δήλωσε ο Cheema στο Al Jazeera.

«Μια εβδομάδα αυτού του είδους του κλεισίματος στο Ισλαμαμπάντ σημαίνει κρίσιμο κόστος για τις επιχειρήσεις της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα, των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτό επιβαρύνει έναν πληθυσμό που υφίσταται τεράστιες απώλειες λόγω της οικονομικής κρίσης του Πακιστάν», δήλωσε ο Cheema.

Οι ΗΠΑ απηύθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση από τις πακιστανικές αρχές και τους δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές.

«Καλούμε τους διαδηλωτές να διαδηλώσουν ειρηνικά και να απόσχουν από τη βία και, ταυτόχρονα, καλούμε τις πακιστανικές αρχές να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των νόμων και του συντάγματος του Πακιστάν καθώς εργάζονται για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Εσωτερικών Mohsin Naqvi δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ εύκολο» για την κυβέρνηση να ανοίξει πυρ εναντίον διαδηλωτών που θέλουν να μπουν στην πρωτεύουσα, αλλά πρόσθεσε ότι θα τηρήσει αυτοσυγκράτηση – προς το παρόν.

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera, CNN