Η αστυνομία στο Πακιστάν απαγόρευσε όλες τις συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ καθώς οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού Ίμραν Χαν αναμενόταν να πραγματοποιήσουν σήμερα πορεία στην πρωτεύουσα, όπου εκείνος θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η σύλληψή του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η οποία προκάλεσε αιματηρές αναταραχές στην εξοπλισμένη με πυρηνικά χώρα, κρίθηκε χθες «άκυρη και παράνομη» από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το κόμμα Τεχρίκ-ε-Ινσάφ (PTI) του Χαν ανακοίνωσε οτι χιλιάδες «φιλειρηνικοί Πακιστανοί» θα συγκεντρωθούν στο Ισλαμαμπάντ σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον αρχηγό τους, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία επιτράπηκε να συναντηθεί με δέκα άτομα χθες το βράδυ σε ξενώνα της αστυνομίας.

Η σύλληψή του πυροδότησε αστάθεια στη χώρα αυτή των 220 εκατομμυρίων ανθρώπων σε μια περίοδο βαθιά οικονομικής κρίσης με τον πληθωρισμό να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ, με ισχνή ανάπτυξη και με μια καθυστερημένη χρηματοδότηση από το ΔΝΤ, ενώ κλιμάκωσε και την διαμάχη του Χαν με τον πανίσχυρο στρατό.

Pakistan’s former Prime Minister Imran Khan has been arrested by army rangers outside the Islamabad High Court

