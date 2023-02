Πολλαπλές εκρήξεις και διαρκείς πυροβολισμοί ακούγονται καθώς ένοπλοι άνδρες εξαπέλυσαν επίθεση σήμερα το βράδυ εισβάλλοντας στο αρχηγείο της τοπικής αστυνομίας στην πόλη Καράτσι στο νότιο Πακιστάν.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την πόλη και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων παραστρατιωτικών, έφτασαν στο σημείο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι εισέβαλαν στο κτίριο, κάνοντας λόγο για οκτώ έως δέκα δράστες.

Μιλώντας στο Reuters o εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης της επαρχίας Σινδ, Μουρτάζα Ουαχάμπ επιβεβαίωσε το συμβάν, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει λεπτομέρειες.

Terrorists Ambush Karachi Police Office Karachi Police Chief’s office is under attack. Attackers Sormed Karachi Police Chief Office Building. Exchange Of Heavy Firing Is Still Underway. Pakistan Rangers & Elite Police Force Reached — Cordoned Off The Area*#karachi pic.twitter.com/AQBPeTCvu5 — India Blooms (@indiablooms) February 17, 2023

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως στο σημείο της επίθεσης έσπευσαν ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας,.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Καράτσι, Τζαβίντ Αλάμ Όντο, επιβεβαίωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το αστυνομικό τμήμα δέχτηκε επίθεση και ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Reports of a major strike at #Karachi Police Office.#PSL teams held back in stadium. Panic in #Pakistan. Armed `gunmen’ wearing police uniforms storm police office. Reports of casualties. Pak Army called in to assist Karachi police & Rangers.

Snakes in Pak backyard bite Pak cops pic.twitter.com/mlb95ESSee — GAURAV C SAWANT (@gauravcsawant) February 17, 2023

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo News δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς να αποκλείουν το συγκρότημα, το οποίο στεγάζει πολλά γραφεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου της αστυνομίας της πόλης.

Terrorists Ambush Karachi Police Office Karachi Police Chief’s office is under attack. Attackers Sormed Karachi Police Chief Office Building. Exchange Of Heavy Firing Is Still Underway. Pakistan Rangers & Elite Police Force Reached — Cordoned Off The Area*#karachi pic.twitter.com/Vm86ZOlFCv — India Blooms (@indiablooms) February 17, 2023

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι σφοδροί πυροβολισμοί συνεχίζονται μεταξύ της αστυνομίας και των επιτιθέμενων που φέρεται να κατάφεραν να εισέλθουν στο αρχηγείο της αστυνομίας.

Δεκάδες αστυνομικοί και πολίτες φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί σε διαφορετικούς ορόφους του πενταώροφου κτιρίου.

Terrorists Ambush Karachi Police Office Karachi Police Chief’s office is under attack. Attackers Sormed Karachi Police Chief Office Building. Exchange Of Heavy Firing Is Still Underway. Pakistan Rangers & Elite Police Force Reached — Cordoned Off The Area*#karachi pic.twitter.com/0hkM6VJz0S — India Blooms (@indiablooms) February 17, 2023

Η επίθεση ακολουθεί μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τέμενος μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας στη βορειοδυτική πόλη Πεσαβάρ, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.