Δέκα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε σε λίμνη στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Όλα τα θύματα που ανασύρθηκαν από την λίμνη Τάντα Νταμ, που βρίσκεται στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνκβα, ήταν ηλικίας από 7 ως 14 ετών, σύμφωνα με τον αστυνομικό Μιρ Ράουφ. Αυτός διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

Συνολικά 11 παιδιά έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, τα 6 από τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το σκάφος μετέφερε 25 ως 30 μαθητές ισλαμικού ιεροδιδασκαλίου που επέστρεφαν από το σχολείο.

#Pakistan At least ten children were killed after a boat carrying tourists capsized in Tanda Dam in Kohat #KPK. Rescuers said at least 20 people including children were on the boat at the time of the incident. pic.twitter.com/JURAD9E27m

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) January 29, 2023