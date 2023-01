Μια γιγαντιαία βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βύθισε στο σκοτάδι το μεγαλύτερο μέρος του Πακιστάν, με πολλές πόλεις, όπως η Λαχόρη και το Καράτσι, να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα επί 12 και πλέον ώρες.

Το πρόβλημα δεν είχε επιλυθεί ακόμη όταν έπεσε η νύχτα.

Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνό φαινόμενο στο Πακιστάν το οποίο αντιμετωπίζει χρόνια ενεργειακή κρίση που επιτείνεται λόγω του περίπλοκου και γερασμένου συστήματος διανομής.

Σύμφωνα με τις αρχές, η βλάβη οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήματος, με απότομη αύξηση της τάσης που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί, τοπική ώρα (04.30 ώρα Ελλάδας. Η ηλεκτροδότηση επανήλθε, αλλά μόνο εν μέρει, στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ και σε άλλες πόλεις.

Another Video- Orange Train Line #Lahore shutdown it’s operation in a way due to #poweroutage.

shutdown the train in the middle, people are seen walking on the track on foot.#Pakistan #Blackout #Lahore #پاکستان #لاہور pic.twitter.com/BcccMHHnMc

