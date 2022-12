Οι αφγανικές δυνάμεις των Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ την Κυριακή σε συνοριακό σημείο διέλευσης με το Πακιστάν, σκοτώνοντας έξι αμάχους, ανακοίνωσε ο πακιστανικός στρατός που απάντησε στα πυρά (στη φωτογραφία του Reuters/Abdul Khaliq Achakzai ), επάνω, καμένο φορτηγό από βομβαρδισμό των Ταλιμπάν στη συνοριακή πόλη Τσαμάν του Πακιστάν).

Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης από τους «απρόκλητους και αδιάκριτους πυροβολισμούς» κοντά στην πόλη Τσαμάν της επαρχίας Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν, πρόσθεσε ο στρατός.

«Οι πακιστανικές συνοριακές δυνάμεις απάντησαν κατάλληλα, αν και μετρημένα κατά της αδικαιολόγητης επίθεσης, αλλά απέφυγαν να στοχοθετήσουν αθώους πολίτες στην περιοχή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Και τονίζεται ότι «Το Πακιστάν προσέγγισε επίσης τις αφγανικές αρχές στην Καμπούλ για να τονίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζήτησε τη λήψη αυστηρών μέτρων ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ανάλογο περιστατικό στο μέλλον».

Η συμπλοκή σημειώθηκε όταν οι αφγανικές δυνάμεις προσπάθησαν να κόψουν ένα μέρος του συνοριακού φράχτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος της επαρχιακής κυβέρνησης που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της αφγανικής επαρχίας Κανταχάρ, στον νότο, επιβεβαίωσε ότι μια συμπλοκή έγινε στα σύνορα, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Ενα μέλος των Ταλιμπάν σκοτώθηκε και 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρείς άμαχοι, πρόσθεσε εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας.

«Μια οβίδα έπεσε και προκάλεσε μια τεράστια πύρινη μπάλα. Επειτα από αυτό, έχασα τις αισθήσεις μου και δεν ξέρω τί συνέβη», δήλωσε ο Φίντα Μουχαμάντ που τραυματίστηκε από την πακιστανική πλευρά του συνόρου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

