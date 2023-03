Συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει, σύμφωνα με το Al Jazeera μεταξύ της πακιστανικής αστυνομίας και των υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Ίμρα Χαν, εξαιτίας της επαπειλούμενης σύλληψης του τελευταίου στην πόλη Λαχόρ στα ανατολικά της χώρας.

Χθες, δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ίμρα Χαν, για κατηγορίες που σχετίζονται με υποθέσεις διαφθοράς και «τρομοκρατίας»

Την Τρίτη, η αστυνομία εξαπέλυσε επίθεση με δακρυγόνα και αύρες νερού προς εκατοντάδες μέλη και υποστηρικτές του κόμματος του Χαν (PΤΙ) που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την κατοικία του.

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν αστυνομικούς να προσεγγίζουν την κατοικία του Καν συνοδευόμενοι από τεθωρακισμένο όχημα. Οι υποστηρικτές του Καν φαίνονται να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες.

Ο Σιεντ Σεχζάντ Ναντίμ Μπουχάρι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Αστυνομίας του Ισλαμαμπάντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι στόχος είναι η σύλληψη του Χαν.

«Είμαστε εδώ για να εφαρμόσουμε το ένταλμα και να συλλάβουμε τον Ίμρα Χαν», είπε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Χαν ανάρτησε βίντεο στο Twitter λέγοντας ότι οι υποστηρικτές του θα πρέπει να πολεμήσουν για τα δικαιώματά τους, «για πραγματική ελευθερία», σε περίπτωση που συλληφθεί.

«Η αστυνομία είναι εδώ για να με βάλει στη φυλακή. Νομίζουν ότι αν ο Ίμρα Χαν πάει στη φυλακή, αυτό το έθνος θα αποκοιμηθεί. Πρέπει να αποδείξετε ότι έχουν άδικο», δήλωσε.

«Αν μου συμβεί κάτι, αν με στείλουν στη φυλακή ή αν σκοτωθώ, πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να πολεμήσετε και χωρίς εμένα».

My message to the nation to stand resolute and fight for Haqeeqi Azadi & rule of law. pic.twitter.com/bgVuOjsmHG

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 14, 2023