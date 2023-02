Αντιπρόσωποι της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν θ’ αναλάβουν τη λειτουργία της πρεσβείας του Αφγανιστάν στο Ιράν (φωτογραφία, επάνω, από tehrantimes.com), ανέφερε χθες Κυριακή εκπρόσωπος του σουνιτικού φονταμενταλιστικού ένοπλου κινήματος.

«Εχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι με τους νέους διορισμούς θα δούμε περαιτέρω επέκταση των σχέσεων σε διάφορα πεδία ανάμεσα στις δύο μουσουλμανικές χώρες, φίλες και αδελφές», ανέφερε μέσω Twitter ο Αμπντούλ Καχάρ Μπαλτσί.

We believe that with the new appointments, we would witness transparency in the affairs of the embassy as well as expanded relations in various fields between the two Muslim and brotherly countries.

