Η βασική διέλευση στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν έκλεισε σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και στις δυο χώρες, αφού κάτοικοι της περιοχής όπου βρίσκεται ανέφεραν πως ακούστηκαν πυρά στο συνήθως πολυάσχολο πέρασμα.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής ποια πλευρά έκλεισε τη διέλευση Τουρχάμ, κοντά στο Χάιμπερ Πας, όμως η εξέλιξη καταγράφεται καθώς οι σχέσεις της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν και αυτής του Πακιστάν έχουν επιδεινωθεί πολύ.

«Τα σύνορα είναι κλειστά, θα δώσουμε λεπτομέρειες αργότερα», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας των Ταλιμπάν στην ανατολική επαρχία Νανγκαχάρ στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα σύνορα έκλεισαν την Κυριακή, χωρίς να είναι ακόμα γνωστός ο λόγος.

Δεν ήταν διαθέσιμοι εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας, ούτε της κυβέρνησης του Πακιστάν για να σχολιάσουν. Δυο πηγές προσκείμενες στις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή πάντως επιβεβαίωσαν ότι το φυλάκιο έκλεισε και ότι ανταλλάχθηκαν πυρά.

Clashes between Afghan Taliban and Pakistani security forces at Torkam border.#Pakistan #Afghanistan pic.twitter.com/BZB3hhxCju

— SC Asia Conflict Updates (@Scact237) February 20, 2023