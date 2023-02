Ήταν τον Ιούλιο του 2021 που η 34χρονη Maryam H. βρέθηκε θαμμένη στη Βαυαρία εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της. Είχαν τοποθετήσει το πτώμα της μητέρας δύο παιδιών μέσα σε βαλίτσα.

Πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα τα δύο της αδέρφια. Τη σκότωσαν γιατί δεν συμφωνούσαν με τον μοντέρνο τρόπο ζωής της. Τα δύο αδέρφια της Yousuf και Mahdi H, και οι δύο στα 20 τους χρόνια, καταδικάστηκαν σήμερα σε ισόβια.

Το γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε τα δύο αδέρφια από το Αφγανιστάν για την άγρια δολοφονία της 34χρονης Maryam. Η νεαρή μητέρα είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Βερολίνο τον Ιούλιο του 2021.

Οι κάμερες ασφαλείας του σιδηροδρομικού σταθμού κατέγραψαν τα αδέλφια της Yousuf και Mahdi H. να επιβιβάζονται σε τρένο από το Βερολίνο στη Βαυαρία την ώρα που περίπου εξαφανίστηκε η Maryam.

Έσερναν μια βαλίτσα που πιστεύεται ότι περιείχε το πτώμα της. Η Maryam βρέθηκε θαμμένη λίγο καιρό αργότερα. Της είχαν κλείσει το στόμα και τη μύτη με ταινία, ενώ είχαν δέσει τα χέρια και τα πόδια της.

#FemicideMigrantWomen Today we remember Maryam H, Afghan woman living in Germany, who was murdered by her brothers in the name of «honor”. She was living in Berlin until her death in July 2021, after fleeing Afghanistan and leaving behind a forced marriage. #16DaysOfActivism pic.twitter.com/g2BH8oBjdH

— ENoMW (@ENoMW) November 28, 2022